Zelda, Mario Kart, Star Fox... Des posters des hits de la Nintendo 64 disponibles sur le My Nintendo Store

Avis aux amateurs de l'ère Nintendo 64, des posters des hits de cette époque à savoir Mario Kart 64, StarFox 64 et The Legend of Zelda : Ocarina of Time, sont disponibles à la commande sur le My Nintendo Store. Pour la modique somme de 500 points platines (disponible facilement sur le site en effectuant diverses actions) et de 6,99euros vous pourrez ainsi acquérir ces trois posters représentant les jaquettes des trois jeux et ainsi décorer votre intérieur. Nous vous avons joint ci-dessous des photographies de ces posters afin que vous puissiez voir par vous-même de la qualité de ces impressions et le choix des illustrations. Si ces posters vous intéressent vous pouvez les commander en cliquant ici.

Cet ensemble comprend trois posters portant des illustrations de jeux inclus dans le logiciel Nintendo 64 – Nintendo Switch Online, disponible exclusivement pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel.



Les posters portent respectivement des illustrations de : The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Star Fox 64 Les posters de haute qualité sont imprimés sur du papier glacé 200 g/m² et sont expédiés roulés dans un emballage en carton.

Donnez un air rétro à vos murs avec cet ensemble de posters Nintendo 64 disponible en récompense My Nintendo contre 500 points platine (+ frais de port).



Obtenez le vôtre ici : https://t.co/6mAbYucuay pic.twitter.com/XkCXBXDMf5 — Nintendo France (@NintendoFrance) January 19, 2022

Source : Nintendo