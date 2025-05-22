Super Mario Galaxy le film débarque chez Mc Donald's

Mama Mia ! Ce n'est pas une blague, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sera sur nos grands écrans, dès le 1er avril prochain ! Mais pour les plus impatients, le film est déjà chez Mc Donald's- enfin presque !

En effet, les personnages du film débarquent dans le menu enfant de la célèbre chaîne de fast-food. Du 24 mars au 27 avril vous pourrez retrouver près de 12 figurines différentes tout droit sorties du film (dans les Happy Meal) ainsi que des pièces dorées à collectionner (dans les menus Best of). Et si, par hasard, vous trouvez une pièce rouge, vous partez en famille au parc Universal d'orlando !

Super Mario Galaxy Le Film débarque dans le menu Happy Meal Du 24 mars au 27 avril, Super Mario Galaxy Le Film vous met des étoiles plein les yeux chez McDonald’s avec l'incontournable Happy Meal™… Entre boîte collector et figurines à collectionner, les enfants vont adorer ! Direction la galaxie ! Une boîte collector venue de la galaxie Le Happy Meal se met aux couleurs de Mario avec une boîte collector cosmique qui vous plonge directement dans l’univers du film. 12 figurines à collectionner Mario, Luigi, Peach, Yoshi… ils débarquent tous dans le menu Happy Meal™ ! Découvrez vite vos 12 personnages préférés à exposer en figurine et à transformer en porte-clé pour les emporter partout avec vous !

En attendant d'autres détails, retrouvez quelques images, les publicités Mc donald's annonçant la collaboration et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

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