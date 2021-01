Des Pikmin et Captain Toad repérés dans les allées du parc d'attraction Super Nintendo World

Le Super Nintendo World est un peu le rêve concrétisé de tout bon fan de Nintendo mais aussi un élément qui pousse un peu plus Nintendo sur les traces de Disney... Fruit d'un partenariat entre Nintendo et les parcs Universal, le premier Super Nintendo World ouvrira ses portes l'année prochaine au Japon . Et même si le parc devrait essaimer un peu partout dans le monde commençant par les Etats-Unis, pour les européens, et plus particulièrement pour les français, les perspectives de se balader dans les allées du parc semblent, à ce stade, assez floues... Pour autant, Nintendo a décidé de faire une communication globale et mondiale autour du parc avec récemment un Direct mais aussi des tas de vidéos postées par les premiers visiteurs.

Grâce à cela, on a pu avoir pas mal de détails sur le parc, ses allées, ses bracelets connectés ou encore ses premières attractions (voir nos news précédentes.) Mais il reste, forcément encore énormément de choses à découvrir. Par exemple, certains petits chanceux qui ont déjà pu se balader dans le parc ont fait savoir que si le Super Nintendo World était avant tout (pour le moment du moins) un parc dédié à Mario et à son univers, on pouvait y croiser d'autres héros... Ainsi, pour le moment, les Pikmin ont été aperçus plus ou moins bien cachés dans le décor mais aussi le Captain Toad... Retrouvez les images de ces trouvailles sur cette page.