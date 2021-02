Super Nintendo World : le parc d'attraction pique des cactus dans une version modifiée de Super Mario Bros. Wii

Entre les jeux officiels et les mods créés par les joueurs (de façon non-officiel, donc) on a parfois du mal à s'y retrouver tant le travail fourni peut être de grande qualité. Le preuve une nouvelle fois avec ces drôles de cactus aperçus dans les allées du parc d'attraction japonais Super Nintendo World qui ne figurent dans aucun jeu du plombier- ou plutôt dans aucun jeu officiel... Et pour cause ! Ces cactus semblent avoir été conçus d'après un modèle de cactus créé spécialement par des fans pour un mod de New Super Mario Bros. Wii.

Nommé Newer Super Mario Bros. Wii, ce mod inclut de nouveaux niveaux et de nouvelles musiques, des boss inédits ainsi que de nombreux éléments refaits ou repensés dont ces fameux cactus. Alors évidemment, on peut aussi envisager une coïncidence... Mais d'après, Meatball_132,l'utilisateur Twitter qui a repéré ces cactus "modifiés", l'erreur pourrait s'expliquer plutôt par le fait que lorsque l'on tape dans un moteur de recherche "cactus Super Mario", on obtient plusieurs images de cactus vus dans les différents jeux Mario dont ceux créés spécialement pour le mod. Ainsi en cherchant des modèles de cactus, les concepteurs se seraient involontairement trompés, rendant ainsi un hommage inattendu aux moddeurs.

Reste à savoir si ces cactus resteront plantés encore longtemps dans le parc. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire.

Wow. I actually think Super Nintendo World's designers used art from Newer Super Mario Bros. Wii (a NSMBW mod) as a reference for their cacti. They have a somewhat distinct shape, were made specifically for Newer, and show up when you Google "New Super Mario Bros. Wii cactus". pic.twitter.com/CWrHiXCsj3