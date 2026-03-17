Super Mario Galaxy, le film présente ses héros et ses personnages invités
La sortie de SUPER MARIO GALAXY, Le Film se rapproche et Nintendo accentue sa promotion. Ainsi, le compte X officiel du film vient de publier une courte vidéo montrant quelques-uns des nombreux personnages du jeu parmi lesquels des guests. On ne sait pas vraiment si on peut parler de spoilers puisqu'il s'agit d'une vidéo officielle mais évidemment, si vous préférez découvrir "les petites et grandes surprises" du film en salle, le mois prochain, vous éviterez probablement de la regarder.
En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026. Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI
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They're ready for their close up. Don't miss The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. pic.twitter.com/IDaOyBzfvJ— The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) March 17, 2026