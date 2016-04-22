Fox McCloud de Star Fox confirmé officiellement dans Super Mario Galaxy, le film

Certains trouveront que c'est dommage que Nintendo continue de dévoiler les surprises de son nouveau film à venir, SUPER MARIO GALAXY, Le Film.

Mais finalement, le "délire" repéré par des fans dans une des bande-annonces du film n'en n'était pas un. Il n'y aura pas que les Pikmin dans SUPER MARIO GALAXY, Le Film. En effet, Nintendo vient de réveler officiellement la présence dans le film de Fox McCloud, le héros des jeux Star Fox !

Une vraie surprise qui semblerait indiquer que le film ira explorer d'autres galaxies du Nintendoverse ! Notons tout de même que contriarement aux Pikmin entraperçu dans une bande promo, Fox a droit a une vraie affiche de personnage comme Mario Peach, Bowser, Harmonie et les autres. A priori, donc ce ne sera pas qu'un simple caméo. Notez que dans la version originale du film, Fox aura la voix de Glen Powell (un acteur vu notamment dans le dernier Top Gun)

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film sortira au cinéma, le 1er avril 2026 . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

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