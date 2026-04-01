Super Mario Galaxy, le Film mérite-t-il ce déferlement de mauvaises critiques ?

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Super Mario Bros. Zero

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SUPER MARIO GALAXY, Le Film vient de sortir et c'est déjà un carton mondial.

Pourtant, une grosse partie de la presse et des "professionnels de la profession" le déteste- et le mot est faible.

Déjà, le premier film avait été accueilli plutôt tiédement par la presse, mais avec celui-là, c'est une véritable déferlante de critiques accerbes, limite rageuses.

Les mots en "haine"

Le Wall Street Journal prétend, par exemple, que le nouveau film, que l'on croirait "réalisé par un enfant de 5 ans", est "nettement plus faible" que le premier qui, déjà "était à peine regardable" tandis que le Times (US) parle de "vide abyssal"' et Variety de "véritable fiasco".

Quand à Kevin Maher du Times (UK) il se demande si SUPER MARIO GALAXY, Le Film n'annonce pas carrément "la fin du cinéma" et prétend que le film, "abrutissant et sans intérêt" est "une véritable torture à regarder" qui lui a même provoqué "des périodes de réel malaise physique" ! Pour un peu, on allait le retrouver à l'hôpital ! Il note le film : 0/5

Et ce n'est pas mieux en France, notamment avec la critique d'Ecran Large qui, très satisfaite de ses jeux de mots "Mario Bros à chiottes" et "Yoshit", qualifie le film de... "trou". Alors, certes, le site est coûtumier de ce genre de saillie. L'année dernière, Jeff Fowler le réalisateur des films Sonic avait été qualifié de "serpillère d'Hollywwood" dans la critique de Sonic 3 du site... Une serpillère, carrément.

Alors, bien sûr, comme votre serviteur aime à le dire, tous les goûts et les dégoûts sont dans la nature humaine et on a le droit de ne pas aimer un film, et même de le detester, de le trouver nul et affligeant mais cela reste étonnamment violent, surtout pour un film d'animation pour enfants.

Mais d'ailleurs, pourquoi tant de "haine" ?

Le sens de l'avis

La première réponse possible, c'est que le nouveau film le mérite. C'est vraiment un "trou" en capacité de nous rendre malade physiquement... Cependant, pour l'avoir vu, je peux dire qu'il y a un vrai décallage entre ce qu'est le film et la manière dont ces critiques le décrivent. C'est un film coloré, spectaculaire et amusant qui, certes, part un peu (beaucoup) dans tous les sens (notamment en sortant du Marioverse) mais réussi, à mon sens, haut la main, sa mission, celle de divertir et "de faire sourire les gens" selon la devise de Nintendo.

Alors, bien sûr, forcément, ces très mauvaises critiques gâchent un peu la fête et, même, la vision du film. Comment ne pas avoir l'impression d'être un idiot si on l'aime ne serait-ce qu'un petit peu. Pour le moment d'ailleurs, c'est difficile de réelement l'apprécier pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il aurait du ou pu être et on se sent presque honteux et obligé de lui trouver des défauts et des points négatifs comme pour s'excuser d'avoir passé un bon moment.

Lorsque le premier film est sorti, les critiques étaient déjà mauvaises mais chez les professionnels, peu avaient prédit que le film allait cartonner à ce point au cinéma. Ils pensaient que c'était un simple film à licence comme il y en a des tas et ils n'imaginaient pas qu'il pouvait titiller les grosses productions Disney ou Dreamworks. Aujourd'hui, pour ce nouveau film, c'est différent. Ils devinent, par avance, que le film va cartonner, et ça, ils ont visiblement du mal à le supporter. Et c'est sans doute pour cela qu'ils tapent si fort car ils savent que le film va être énorme au box office (même si, pour le moment, ce n'est que le début et il faudra voir comment le film se maintient sur la durée). Pourtant, il y a des choses à dire sur ce film, en positif comme en négatif.

Visuellement, il est magnifique avec une animation de haute volée et des séquences très spectaculaires mais aussi parfois féeriques et magiques. Il y a aussi de très belles idées de mise en scène. On est vraiment loin d'un film plat et sans idées. Le récit est éclaté et va à 100 à l'heure avec des tas de séquences différentes qui s'enchaînent parfois sans trop de logique, un peu comme des attractions de fête foraine. Cela va parfois même un peu trop vite. Le film ne prend d'ailleurs même pas la peine de faire un résumé du film précédent alors que c'est clairement la suite et que contrairement à ce que son titre laisse présager, ce n'est pas une adaptation du jeu Super Mario Galaxy- ce qui pour le coup est décevant lorsqu'on est fan du jeu original, beaucoup plus sobre, épique et féerique .

Séparer l'oeuvre de la pub

Ce film est en réalité une célébration des 40 ans de Super Mario qui s'amuse avec ses personnages, le monde de Mario (et de Nintendo) et les spectateurs. Une vraie pochette surprise remplie à ras bord de délires, de personnages et de références... A ce propos, certes, il y a beaucoup de références mais le film fonctionne (ou pas selon les points de vue) qu'on les capte ou pas. Pas besoin de savoir qui est Wart ou Birdo, ou de savoir de quel jeu provient la musique de la séquence du casino ou de tel autre élément dans telle autre séquence pour apprécier le film. C'est peut-être même le contraire. Dans de nombreuses critiques, les références sont perçues comme de la promo et sont donc listées comme des éléments négatifs à reprocher au film. Plus il y en a et plus le film leur apparait comme une giga publicité du catalogue Nintendo.

Personnellement, si je trouve que le film a des défauts notamment parce que ce sont les rebondissements qui font avancer l'intrigue et non les personnages (mais nous en parlerons plus longuement dans notre critique du film à venir) je reprocherais à Nintendo d'en avoir trop montré durant sa campagne de promotion, notamment avec les personnages issus des autres jeux de monsieur Miyamoto (dont on peut aussi questionner l'utilité). Pourquoi avoir gâché la surprise ? Pourquoi avoir montré le costume de grenouille, alors qu'on ne le voit que deux secondes dans le film. Pourquoi avoir évoqué la reine des abeilles et avoir annoncé Donald Glover dans le rôle de Yoshi (sérieux ?) Et c'est la même chose pour un tas d'éléments. Dans les bandes annonces, on voit même une séquence d'une des scènes post-génériques (!) et, à contrario, cela ne m'étonnerait pas que, comme dans le premier film, certaines séquences des bandes annonces ne soient finalement pas dans le film. C'est très étrange comme choix car cela rend le film prévisible et parfois aussi frustrant.

Dessine moi un Mario...

En résumé, SUPER MARIO GALAXY, Le Film est un film pour petits et grands enfants, ceux d'aujourd'hui et ceux que nous étions hier. En cela, plus encore que le film précédent, il tranche avec les films d'animation d'aujourd'hui qui cherchent d'abord à séduire les "adultes" ou les "adulescents" comme bon nombre de productions Disney-Pixar par exemple.

Il faut voir la réaction des enfants devant ce film : c'est du délire. Dans la salle ou j'ai vu le film; il y avait principalement des enfants et on peut dire que sur eux, le film fonctionnait à fond. Ils riaient, retenaient leur souffle ou encore écarquillaient leurs yeux (notamment pendant la pluie des fragments d'étoiles). Et lorsque le générique est apparu (un peu abruptement d'ailleurs) presque tous les enfants, spontanément, ont applaudi !

Alors, SUPER MARIO GALAXY, Le Film mérite-t-il cette déferlante de mauvaises critiques ? Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film est visible au cinéma depuis le 1er avril . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

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