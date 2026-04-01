Super Mario Galaxy, le Film : un carton planétaire malgré les critiques

Comme pour le premier film Mario, les critiques ne sont pas tendre avec sa suite, SUPER MARIO GALAXY, Le Film. Et comme pour le premier film,le déccalage avec l'avis des spectateurs est spectaculaire;

Selon en Variety, le nouveau film a engrangé près de 59,1 millions de dollars aux États-Unis lors de ses deux premiers jours d'exploitation. Un chiffre qui annonce un succès fracassant d'autant plus qu'à l'internationnal, le film cartonne aussi avec 33,9 millions de dollars engrangés dès le premier jour dans 78 pays dont 6,7 millions de dollars au Mexique, 3,8 millions de dollars en Allemagne, 3 millions de dollars en Espagne, 4,3 millions de dollars au Royaume-Uni et en Irlande, et 2,9 millions de dollars en France.

Et ce n'est qu'un début, selon les estimations, SUPER MARIO GALAXY, Le Film pourrait en 5 jours récolter entre 360 à 375 millions de dollars dans le monde. Un futur qui s'annonce radieux alors que les vacances de printemps démarre...

Pour mémoire, Super Mario Bros. Le Film a été l'un des plus grands succès de l'ère post-COVID, rapportant plus de 1,3 milliard de dollars lors de sa sortie en 2023 . SUPER MARIO GALAXY, Le Film fera-t-il aussi bien, voire mieux ? Réponse dans les semaines à venir.

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, SUPER MARIO GALAXY, Le Film est visible au cinéma depuis le 1er avril . Plus d'infos sur le film Mario Galaxy ICI

Super Mario GALAXY, le Film se fait déglinguer par les premières critiques

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