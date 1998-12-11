The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake et un nouveau Star Fox, bientôt sur Nintendo Switch 2 ?

NateTheHate, le spécialiste en rumeurs bien connu, a encore frappé. Dans une nouvelle vidéo, il prétend que The Legend of Zelda : Ocarina of Time le jeu culte de la Nintendo 64 aura droit à son remake cette année sur Nintendo SWITCH 2. Il prétend, en outre, qu'un nouveau jeu Star Fox sortira toujours cette année sur Switch 2.

A dire vrai, avec la sortie prochaine de The Legend of ZELDA, le film et l'apparition de Fox dans le nouveau film Mario, on se dit, pourquoi pas ?

Comme des bonnes nouvelles doivent toujours être contrebalancées par de mauvaises, il affirme qu'aucun jeu Mario 3D ne sortira cette année, contrairement aux rumeurs.

Evidemment comme toutes les rumeurs, on les rangera dans un coin de notre tête en attendant de découvrir ce que l'avenir nous réserve.

D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Et toujours: