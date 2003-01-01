Among Us Story: On Guard annoncé sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Une démo en approche

Dévoilé lors du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) AMONG US STORY : On Guard, la suite du jeu phénomène, est désormais officiellement prévu sur les consoles Switch. A priori pour le moment, le jeu n'est prévu que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2. Une démo est prévu le 25 juin prochain sur Steam. On ne sait pas encore si on y aura droit sur Switch.

Lire : tous les détails de la série animée AMONG Us

En attendant, retrouvez le trailer et la présentation du jeu ci-dessous.

Bienvenue chez MIRA Recherche et Développement ! Entrez dans notre simulateur pour commencer le nouveau programme d'entraînement des membres d'équipage. Votre première mission ? Devenir garde ! ​​Vous êtes responsable de la sécurité du vaisseau et vous veillez à ce que l'équipage arrive à destination sain et sauf. Tout se passera bien, à condition qu'un imposteur ne commence pas à assassiner des membres d'équipage ! Mais, supposons que cela arrive ? Vous devrez prouver votre innocence et démasquer l'imposteur avant qu'il ne s'en prenne au reste de l'équipage… et à vous. Nous vous conseillons de résoudre les meurtres à la manière de MIRA ! Découvrez l'univers d'Among Us sous un tout nouveau jour. Incarnez un membre de la Garde, chargé de la sécurité à bord du vaisseau. Vous êtes le premier et le dernier rempart contre un univers qui veut anéantir l'équipage.

Incarnez un membre de la Garde, chargé de la sécurité à bord du vaisseau. Vous êtes le premier et le dernier rempart contre un univers qui veut anéantir l'équipage. Je – identifiez l'imposteur. Vous vous êtes entraîné pour ça. Meurtres ? Fausses accusations ? Cela pourrait s'avérer difficile pour quelqu'un qui n'a pas été transformé en instrument de vengeance et de détection par des années de réunions d'urgence. L'administration n'a pas élevé, négligé émotionnellement, puis abandonné un lâche .

Vous vous êtes entraîné pour ça. Meurtres ? Fausses accusations ? Cela pourrait s'avérer difficile pour quelqu'un qui n'a pas été transformé en instrument de vengeance et de détection par des années de réunions d'urgence. L'administration n'a pas élevé, négligé émotionnellement, puis abandonné un lâche . R – Récoltez les fruits de votre enquête. Qui est l'imposteur (il pourrait y en avoir plus que vous ne le pensez) et à quels membres d'équipage pouvez-vous faire confiance ? Au sein de la simulation, découvrez trois fins uniques, essentielles pour améliorer la sécurité et le bien de tous les membres d'équipage. Du moins, on l'espère.

Qui est l'imposteur (il pourrait y en avoir plus que vous ne le pensez) et à quels membres d'équipage pouvez-vous faire confiance ? Au sein de la simulation, découvrez trois fins uniques, essentielles pour améliorer la sécurité et le bien de tous les membres d'équipage. Du moins, on l'espère. A – et terminez vos tâches. Conformément au Manuel du membre d'équipage que vous avez dûment accepté, un meurtre ou une accusation de meurtre ne vous dispense pas de vos obligations professionnelles. Accomplissez des tâches pour progresser dans votre mission et découvrir des indices qui vous permettront de prouver que l'imposteur est coupable. FAQ sur le jeu : Sur quelles plateformes ce jeu sera-t-il disponible ?

Pour l'instant, nous prévoyons une sortie sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ! D'autres plateformes seront probablement ajoutées ultérieurement, mais ne vous en préoccupez pas pour le moment. Vous avez des choses bien plus importantes et sanglantes à gérer en priorité.

Pour l'instant, nous prévoyons une sortie sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ! D'autres plateformes seront probablement ajoutées ultérieurement, mais ne vous en préoccupez pas pour le moment. Vous avez des choses bien plus importantes et sanglantes à gérer en priorité. Combien cela va-t-il coûter ?

Votre vie. Et de l'argent. Mais nous n'avons pas encore fixé de prix.

Votre vie. Et de l'argent. Mais nous n'avons pas encore fixé de prix. Qui est l'imposteur ?

Il n'y a pas d'imposteurs.

Il n'y a pas d'imposteurs. Ce sera un jeu très long ?

Non ! Bien qu'il y ait différentes fins et que vous ayez envie d'y rejouer, nous tenons à respecter votre temps. En tant que jeu narratif solo, il vous offrira une expérience chaotique, loufoque et accessible à tous. L'équipage : Faites la connaissance d'une galerie de personnages hauts en couleur et découvrez qui, parmi eux, est l'imposteur. Amusez-vous bien à faire leur connaissance ! (Essayez d'ignorer que certains d'entre eux pourraient bien comploter votre mort.) Opérateur : C’est vous ! Aidez MIRA dans son nouveau programme de formation des membres d’équipage tout en découvrant la vie de garde.

C’est vous ! Aidez MIRA dans son nouveau programme de formation des membres d’équipage tout en découvrant la vie de garde. Direction : Votre patron adorable, attentionné, dévoué et toujours accessible, qui a peut-être rédigé cette description.

Votre patron adorable, attentionné, dévoué et toujours accessible, qui a peut-être rédigé cette description. Garde : Un détective privé endurci que vous contrôlez dans le cadre de la simulation. Cynique et méfiant, il est exactement le profil qu'il vous faut pour assurer la sécurité du navire.

Un détective privé endurci que vous contrôlez dans le cadre de la simulation. Cynique et méfiant, il est exactement le profil qu'il vous faut pour assurer la sécurité du navire. Cuisinier : Doux, innocent, gentil et à quelques jours de la retraite. Certainement pas du genre à se faire assassiner par un imposteur…

Doux, innocent, gentil et à quelques jours de la retraite. Certainement pas du genre à se faire assassiner par un imposteur… Scientifique : Il /Elle parle sans arrêt de plantes, de science et autres. Attention à ce qu'il/elle ne vous épuise pas à force de parler !

/Elle parle sans arrêt de plantes, de science et autres. Attention à ce qu'il/elle ne vous épuise pas à force de parler ! Ingénieur : A rédigé un long résumé à puces de ses compétences et responsabilités, mais nous ne l'avons pas lu.

A rédigé un long résumé à puces de ses compétences et responsabilités, mais nous ne l'avons pas lu. Docteur : Quand ils ne travaillent pas, ils sont streamers. (Parfois même quand ils travaillent, ils sont streamers.)

Quand ils ne travaillent pas, ils sont streamers. (Parfois même quand ils travaillent, ils sont streamers.) Capitaine : Pas vraiment du genre confrontation, mais ils adorent la confrontation bienveillante ! <3

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

AMONG US STORY : On Guard est attendu sur PC, Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2. Il n'a pas encore de date de sortie.

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Quelques annonces du SUMMER GAME FEST 2026 :

Source : Innersloth