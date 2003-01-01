AMONG US : la première saison de la série animée disponible sur Paramount + - Présentation et détails
Dévoilé lors du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) dans la foulée de l'annonce de la sortie prochaine d'AMONG US STORY : On Guard, la première saison de la série animée inspirée d'Among Us est disponible sur Paramount +.
Réalisé en partenariat avec CBS Studios et réalisé par le studio d'animation Titmouse Dans la version originale, on y retrouve notamment les voix d'Yvette Nicole Brown, de Kimiko Glenn, de Randall Park ou encore d'Elijah Wood.
Retrouvez ci-dessous, la bande annonce et la présentation des dix épisodes de la première saison d'Among Us. En bonus, le premier épisode en V.O.
Les membres excentriques d'un vaisseau transportant des déchets à travers la galaxie doivent démasquer un imposteur parmi eux avant qu’il ne s’en prennent à eux. Adapté du jeu vidéo à succès mondial du même nom, créé par Innersloth.
- S1 E1 Une soirée pizza où il ne se passe rien de grave
- Deux nouveaux arrivants visitent le Skeld juste avant que le désastre ne frappe !
- S1 E2 On ne peut pas être sexy et intelligent
- Un cadavre est découvert. Qui allez-vous appeler ? Le docteur sexy !
- S1 E3 LE CHAOS A TROUVÉ UN NOUVEAU FOYER !
- Quelque chose ne tourne pas rond à bord. C'est l'heure de la première RÉUNION D'URGENCE !
- S1 E4 ET ILS AIMENT TUER !
- Des factions se forment, on mange de la pizza, et le chasseur pourrait bien devenir la proie.
- S1 E5 Que des ondes positives
- L'équipage élimine l'imposteur mais quelque chose cloche.
- S1 E6 L'insécurité au cœur de la sécurité
- Le matériel à bord a été saboté, l'équipage doit trouver la solution, encore une fois.
- S1 E7 Six coéquipiers en colère
- Des membres sont accusés, des secrets révélés et les décisions deviennent difficiles à prendre.
- S1 E8 Le syndrome de l'imposteur
- Des alliances se forment alors que les accusations fusent et qu'une découverte change la donne.
- S1 E9 Je me défoule, c'est tout
- Le nombre de survivants diminue, la panique monte et le réacteur est au bord de la catastrophe.
- S1 E10 Tout le monde est encore en vie. Personne n'est mort.
- La survie est en jeu, les secrets s'entrechoquent et les tensions sont à leur
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