AMONG US : la première saison de la série animée disponible sur Paramount + - Présentation et détails

Dévoilé lors du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) dans la foulée de l'annonce de la sortie prochaine d'AMONG US STORY : On Guard, la première saison de la série animée inspirée d'Among Us est disponible sur Paramount +.

Réalisé en partenariat avec CBS Studios et réalisé par le studio d'animation Titmouse Dans la version originale, on y retrouve notamment les voix d'Yvette Nicole Brown, de Kimiko Glenn, de Randall Park ou encore d'Elijah Wood.

Retrouvez ci-dessous, la bande annonce et la présentation des dix épisodes de la première saison d'Among Us. En bonus, le premier épisode en V.O.

Les membres excentriques d'un vaisseau transportant des déchets à travers la galaxie doivent démasquer un imposteur parmi eux avant qu’il ne s’en prennent à eux. Adapté du jeu vidéo à succès mondial du même nom, créé par Innersloth. S1 E1 Une soirée pizza où il ne se passe rien de grave Deux nouveaux arrivants visitent le Skeld juste avant que le désastre ne frappe !

S1 E2 On ne peut pas être sexy et intelligent Un cadavre est découvert. Qui allez-vous appeler ? Le docteur sexy !

S1 E3 LE CHAOS A TROUVÉ UN NOUVEAU FOYER ! Quelque chose ne tourne pas rond à bord. C'est l'heure de la première RÉUNION D'URGENCE !

S1 E4 ET ILS AIMENT TUER ! Des factions se forment, on mange de la pizza, et le chasseur pourrait bien devenir la proie.

S1 E5 Que des ondes positives L'équipage élimine l'imposteur mais quelque chose cloche.

S1 E6 L'insécurité au cœur de la sécurité Le matériel à bord a été saboté, l'équipage doit trouver la solution, encore une fois.

S1 E7 Six coéquipiers en colère Des membres sont accusés, des secrets révélés et les décisions deviennent difficiles à prendre.

S1 E8 Le syndrome de l'imposteur Des alliances se forment alors que les accusations fusent et qu'une découverte change la donne.

S1 E9 Je me défoule, c'est tout Le nombre de survivants diminue, la panique monte et le réacteur est au bord de la catastrophe.

S1 E10 Tout le monde est encore en vie. Personne n'est mort. La survie est en jeu, les secrets s'entrechoquent et les tensions sont à leur



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