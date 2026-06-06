Final Fantasy VII : Revelation - La fin du voyage est prévue au printemps 2027 sur Nintendo Switch 2

C'était l'ultime annonce du Summer Game Fest, et quelle annonce ! Square Enix était au rendez-vous pour officialiser Final Fantasy VII : Revelation, 3ème et dernière partie du remake du grand classique de Final Fantasy VII. Après une bonne dizaine de minutes à occuper la scène, l'ultime vidéo de gameplay s'est conclut par 2 bonnes nouvelles : une date de sortie fixée au printemps 2027 , et une sortie simultanée sur différents supports, dont la Nintendo Switch 2 ! Nous vous laissons découvrir les différentes vidéos du jeu ci-dessous, et gare au spoil si vous n'avez pas encore terminé Rebirth !

Cloud Strife et ses compagnons font face à un monde au bord de l’anéantissement. Avec Séphiroth proche de l’apothéose, l’équipe, attristée par la perte d’une alliée, embarque à bord de l’aéronef Highwind et entame une course contre la montre pour arrêter Météore, l’ultime magie destructrice, en passe de détruire la planète. FINAL FANTASY VII REVELATION marque le grand final d’un des projets les plus ambitieux de l’histoire du jeu vidéo et l’aboutissement de 30 ans d’histoire pour FINAL FANTASY VII.

Dans la bande-annonce de lancement, le groupe part à la découverte d’un monde sans frontières. La planète peut être explorée librement avec le légendaire aéronef, Highwind. La possibilité de sauter en parachute n’importe où, permettra de passer des airs au sol en un clin d’œil. Entre le météore au loin et les Armes qui sèment la terreur, le groupe devra résoudre progressivement les conflits qui font rage sur la planète. Alors que la planète se bat pour sa survie, il faudra choisir où aller et qui aider en premier. Aux joueuses et aux joueurs de persévérer aux côtés d’une équipe de héros de légende, dans un voyage où chacun de leur choix peut impacter leurs histoires. La possibilité de passer d’actions en temps réel au Mode tactique et de personnaliser le combat dans le système hybride à succès de la trilogie, est maintenant perfectionné et étendu pour inclure de nouveaux personnages jouables et des nouvelles puissantes compétences.

En plus de la bande-annonce de lancement, un aperçu du gameplay du jeu a donné aux fans un avant-goût des nouveaux lieux et personnages jouables en plus du nouveau système « FITS ». De nouveaux paysages à couper le souffle sont à découvrir, comme l’archipel ensoleillé de la région de Mideel, le pays guerrier de Wutai ou les déserts gelés des Terres du nord. Les joueurs prendront les armes avec l’adroit tireur Vincent Valentine, dont les transformations bestiales et les tirs effrénés sont capables de ravager le champ de bataille. Le pilote irascible Cid Highwind, quant à lui, peut contrôler le rythme du combat avec des attaques de lance dévastatrices sur une cible ou avec des dégâts de zone. Le système FITS permet d’équiper des tenues uniques, réminiscences des jobs classiques de FINAL FANTASY tels que le Mage noir ou le Guerrier, et débloquent des nouvelles compétences associées.

Les nouveaux joueurs et fans peuvent se préparer à la sortie de FINAL FANTASY VII REVELATION en jouant aux deux premiers titres de cette trilogie, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE et FINAL FANTASY VII REBIRTH, d’ores et déjà disponibles sur PlayStation®5, Nintendo Switch™2, XBOX Series X|S™ et PC. Ils peuvent utiliser les nouvelles aides de jeu à leur avantage et personnaliser leur expérience de jeu grâce à des options qui permettent d’obtenir des PV et PM illimités, une jauge ATB toujours remplie et d’apprendre les compétences d’arme plus rapidement. Les deux titres sont disponibles dans un pack « FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE & REBIRTH - Twin Pack » au prix de 69.99€ et ont reçu ensemble plus de 140 scores parfaits de la critique internationale, ont été nommés dans de nombreuses catégories aux Game Awards ainsi que d’autres nominations en tant que « Jeu de l’année ».

Les joueurs qui possèdent des données de sauvegarde, sur console ou PC, pour FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE et/ou FINAL FANTASY VII REBIRTH débloqueront les bonus en jeu suivants pour FINAL FANTASY VII REVELATION: