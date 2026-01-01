Resident Evil Veronica annoncé sur Nintendo Switch 2

C'est la première annonce de ce Summer Game Fest édition 2026, et quelle annonce ! Capcom vient à l'instant de dévoiler Resident Evil Veronica sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents. Attendu pour 2027 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Resident Evil Veronica plongera les joueurs dans une fuite désespérée, empreinte d'horreur et de folie, à travers l'île isolée de Rockfort, envahie par les zombies. Développé à l'aide du RE ENGINE, moteur propriétaire de Capcom, le jeu proposera un gameplay modernisé et un niveau de réalisme saisissant, conçu pour propulser le genre survival horror vers de nouveaux sommets.

Resident Evil Veronica plongera les joueurs dans une fuite désespérée, empreinte d'horreur et de folie, à travers l'île isolée de Rockfort, envahie par les zombies. Développé à l'aide du RE ENGINE, moteur propriétaire de Capcom, le jeu proposera un gameplay modernisé et un niveau de réalisme saisissant, conçu pour propulser le genre survival horror vers de nouveaux sommets.