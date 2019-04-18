MIGHTY CUPHEAD Adventures : Studio MDHR annonce un nouveau jeu qui sortira en cartouche sur Sega Master System

Lors du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails) Studio MDHR a annoncé que leur iconique mascotte, Cuphead, allait revenir dans non pas un mais deux jeux.

D'abord, le studio mitonne actuellement un nouveau titre Cuphead entièrement dessiné à la main comme le titre culte qui a lancé la franchise. Le développement du jeu vient de commencer et il n'y a donc peu d'informations pour le moment mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a hâte. Le second jeu, par contre, a été dévoilé officiellement et, là encore, ce qu'on peut déjà dire pour le moment, c'est qu'on a hâte !

Il s'agit de MIGHTY CUPHEAD Adventures, un jeu de style 8-Bit développé avec les outils de la fin des années 80, comme s'il s'agissait d'un jeu Sega Master System ! D'ailleurs, MIGHTY CUPHEAD Adventures aura droit à une sortie cartouche Sega Master System !

Cependant, le titre arrivera bien sur nos "consoles modernes", et on l'espère sur nos Switch. En attendant d'en apprendre plus, retrouvez la présentation de MIGHTY CUPHEAD Adventures, incluant un premier trailer du jeu, conçu comme une veille pub des années 80. On vous a déjà dit qu'on avait hâte ?

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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