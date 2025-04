Nintendo Switch 2 : test du nouveau système d'attache magnétique des Joy-Con

Parmi les nouveautés de la Nintendo SWITCH 2, il y a ses Joy-Con, plus grands, qui s'attachent désormais à la console via un système magnétique remplaçant les rails coulissantes de la première Switch.

Si au départ, on était un peu dubitatif sur la solidité d'un tel système, après avoir testé la console, on peut affirmer qu'à priori, il fonctionne très bien. Comme expliqué dans notre preview, les Joy-Con s'attachent et se détachent très facilement, sur une simple pression et une fois accrochés à la console, ils forment un bloc étonnamment compact.

Pour voir ce que cela donne en pratique, IGN a filmé un petit essai lors des phases de preview de la nouvelle console. Retrouvez cette vidéo sur cette page.

Evidemment, il faudra voir ce que cela donne à l'usage, et si à force, il n'y aura pas un phénomène d'usure qui fragilisera la console à ce niveau-là.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la sortie de la Nintendo SWITCH 2 est prévue le 5 juin 2025

Lire aussi :

Pour plus d'infos : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH 2

Nintendo Switch 2 : tous les jeux disponibles au lancement