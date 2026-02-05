Pokémon Pokopia : toutes les notes et tous les tests sur Nintendo Switch 2

Cela faisait longtemps qu'un jeu Pokémon n'avait pas sucité une telle excitation ! Pokémon Pokopia sort cette semaine et, après des previews prometteuses, les premiers tests complets ont été publiés, et il semblerait bien que le jeu confirme l'essai.

Mélange de Minecraft, d'Animal Crossing et de Dragon Quest Builders, Pokémon Pokopia nous invite à recréer un petit monde Pokémon rempli d'humour, d'aventures et de nostalgie.

Globalement, c'est un carton plein, le jeu a l'air très beau avec des tas de détails qui rendent l'univers tangible et vivant et des mécaniques de jeu simples qui n'excluent pas une certaine complexité. Au rayon des points négatifs relevés par plusieurs tests, quelques temps de chargement longuets et des petits problèmes ici et là... Et puis qu'est-ce qui peut justifier une sortie en Carte clé de jeu, alors que le titre fait moins de 7 Go ?

Malgré tout, il semblerait que Pokémon Pokopia soit un jeu parfait pour fêter les 30 ans des Pokémon, et il se pourrait bien qu'il s'impose comme la meilleure chose qui soit arrivée aux Pokémon depuis très longtemps.

Pour avoir un aperçu de ce que pense la presse spécialisée de Pokémon Pokopia, retrouvez notre traditionnelle Revue de tests compilant plusieurs tests avec leur note et un lien pour les lire. Enjoy.

Revue de tests de Pokémon Pokopia

Nintendo-Master.com : 8,,5/10

Pokémon Pokopia s’impose comme une proposition étonnamment ambitieuse dans l’univers Pokémon, mêlant reconstruction, gestion et exploration avec une vraie cohérence dans sa progression. Derrière son apparente simplicité cubique se cache un jeu dense, exigeant en temps et en investissement, mais particulièrement gratifiant pour celles et ceux qui aiment façonner, optimiser et expérimenter.

Et c'est tout pour ce petit tour d'horizon, non exhaustif, des tests de Pokémon Pokopia. Comme toujours, on vous conseille de faire votre propre avis, manette en main, et en attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous allez craquer pour cette étonnante proposition Pokémon !

Pour rappel, Pokémon Pokopia sera disponible officiellement le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2

