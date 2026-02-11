Pokémon Pokopia : les premiers avis sont enthousiastes - Revue de previews

Mélange de Minecraft et d'Animal Crossing à la sauce Pokémon, Pokémon Pokopia est clairement un jeu qu'on n'attendait pas... Il nous propose de construire notre petit monde Pokémon en récoltant diverses ressources, en cultivant des légumes, en construisant des maisons et en prenant part à diverses activités; le but n'étant pas de capturer des Pokémon mais de trouver des moyens pour en faire venir un maximum... Pokémon Pokopia est un jeu solo dont la quête principale (d'une durée de 20 à 40 heures selon le réalisateur du jeu Takuto Edagawa) n'est en fait que la prémisse d'une aventure qui semblebien plus riche... Le titre comporte en outre un mode multijoueur avec des missions à réaliser à plusieurs.

Le jeu ne sort qu'en mars prochain mais déjà plusieurs médias ont pu mettre la main dessus et l'essayer en avant-première pendant près de deux heures .

Le verdict est sans appel : le jeu pourrait bien réconcilier les fans de Pokémon et séduire toutes celles et ceux qui attendent avec impatience un Nouvel Animal Crossing.

Retrouvez ci-dessous quelques previews compilées à votre attention et comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, Pokémon Pokopia sortira le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

PREVIEWS DE POKEMON POKOPIA

​Au final, malgré des attentes minimales, Pokopia a été une énorme surprise qui m'a ravi. Le jeu regorge de charme et de personnalité, et je suis persuadé qu'il comblera le manque de tous ceux qui sont déçus de ne probablement pas avoir de nouvel Animal Crossing de sitôt

Lire la preview complète ICI

​Durant ma session de jeu, l'exploration s'est révélée bien plus profonde que ce que les premières images laissaient suggérer. Bien que j'aie été limité à la première zone de l'île, j'ai pu entrevoir comment l'option de terraformation démultiplie les possibilités de découverte. Chaque biome semble appeler une gestion différente des Pokémon et des habitats, ce qui laisse présager une boucle de gameplay capable de se renouveler intelligemment au fil de la progression

​Lire la preview complète ICI

​Pokémon Pokopia n'a pas prétention à bouleverser le genre auquel il s'attaque, mais on imagine aisément après ces quelques heures de jeu le succès que ce dernier pourrait rencontrer. Non pas pour sa qualité graphique qui laisse encore et toujours à désirer, mais pour le côté très zen de l'expérience

Lire la preview complète ICI

Il est difficile de prédire si un spin-off Pokémon deviendra un phénomène ou aura un impact durable, mais je pense que Pokopia a tout pour y parvenir. Il offre aux fans la possibilité d'interagir avec leurs créatures préférées d'une manière très différente et plus détendue, sans combat à l'horizon. Les fans inconditionnels de Pokémon et tous ceux qui se sont pris de passion pour les jeux de simulation de vie paisible ces dernières années devraient garder Pokémon Pokopia pour eux

Lire la preview complète ICI

Ce qui rend Pokémon Pokopia unique par rapport à ses modèles, c’est le sentiment de collection qui a fait le succès des RPG mythiques et que l’on retrouve ici sous une autre forme. Les développeurs ont réussi à allier le plaisir de découvrir de nouveaux Pokémon avec celui de décorer ce qui nous entoure.

Lire la preview complète ICI

​

Mon expérience multijoueur a été courte et je ne peux pas en dire plus, si ce n'est que c'était amusant. J'imagine bien mes amis se motiver mutuellement pour rester concentrés, car il est si facile de se laisser distraire dans Pokémon Pokopia ! Et ça a l'air d'être une ambiance survoltée, mais géniale !

​Lire la preview complète ICI

​Les jeux dérivés de Pokémon sont souvent inégaux à mes yeux, mais après avoir joué un peu à Pokopia, je suis persuadé que celui-ci sera un succès. Il allie l'esthétique et l'accessibilité de Pokémon à des mécaniques ouvertes et détendues, typiques des jeux de simulation cosy, sans jamais tomber dans l'ennui ou la simplicité excessive.

Lire la preview complète ICI

​Pokémon Pokopia est la bonne surprise de ce début d’année. On y entrait sceptique, on en ressort conquis. Ce n’est pas « juste » un Animal Crossing sous licence. C’est une synthèse intelligente de ce qui fait le charme des life-sims, du crafting et de l’exploration, transposé dans l’univers Pokémon avec une cohérence et une tendresse rares.

Lire la preview complète ICI

​Si le jeu reste aussi captivant après son introduction (qui, il faut bien l'avouer, est généralement la partie la plus lente des jeux de ce genre), alors tous ceux qui, comme moi, ont investi des centaines d'heures dans Animal Crossing risquent fort de s'y plonger tout autant, voire plus, et j'ai vraiment hâte. Ce jeu a le potentiel pour devenir le plus grand succès du genre depuis Animal Crossing : New Horizons, voire de toute la série.

Lire la preview complète ICI

​ J'ai l'impression de n'avoir exploré qu'une infime partie du potentiel de Pokémon Pokopia , et pourtant, je suis totalement conquis par sa vision. Il ne s'agit pas d'un simple jeu d'aventure classique avec une interface Pokémon. C'est une création remarquablement bien pensée, aussi accessible aux fans inconditionnels qu'aux néophytes. Depuis que j'ai entendu la fameuse annonce de la fin de Pokémon Pokopia , je n'arrête pas d'y penser , et je sais déjà ce que je vais acheter le 5 mars.

Lire la preview complète ICI

​

Lire aussi : Toutes les infos à retenir du NINTENDO DIRECT PARTNER SHOWCASE du 05.02.2026

Lire aussi :

,

Et toujours :

Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026