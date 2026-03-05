La Maison Blanche utilise Pokémon Pokopia pour promouvoir le mouvement MAGA - The Pokémon Company réagit
Au début des mois, le compte Twitter de La Maison Blanche a eu la bonne idée d'utiliser le générateur de police, Pixel Frame afin de mettre le fameux slogan Make America Great Again aux couleurs de Pokémon Pokopia.
Une initiative qui a moyennement plu à The Pokémon Company qui via un communiqué adressé aux médias, et notamment publié par TIME à tenu a rappeler que l'entreprise était apolitique
Nous avons pris connaissance de contenus récemment diffusés sur les réseaux sociaux utilisant des images associées à notre marque
Nous n'avons participé ni à leur création ni à leur diffusion, et aucune autorisation n'a été accordée pour l'utilisation de notre propriété intellectuelle. Notre mission est de rassembler le monde, et cette mission n'est liée à aucune opinion ni à aucun agenda politique
Ce n'est pas la première fois que la Maison Blanche utilise les Pokémon sans autorisation, et on peut penser que ce ne sera pas la dernière.
En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
Pour rappel, Pokémon Pokopia sera disponible officiellement le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2
Lire aussi : Nintendo of America porte plainte contre le gouvernement américain
Et aussi :
- Pokémon Rouge et vert reviennent sur Switch
- Pokémon fêtera son 30ème anniversaire en Février 2026
- Info et prix de la toute première collection LEGO POKEMON
- Pokémon POKOPIA : les premiers avis sont enthousiastes
Et toujours :
- Bilan Financier de Nintendo - Trimestre 2 - Année 2025-2026 - Ce qu'il faut retenir
- MY MARIO débarque en Europe et aux Etats-Unis - Tous les détails
- Nintendo Switch 2 : des ventes décevantes pour les fêtes 2025
- Les premières images de Link et Zelda dans le film The Legend of Zelda
- Metroid Prime 4 Beyond : Notre revue de tests
MAGA ????????⚡️ pic.twitter.com/8QRVP23zGu— The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026