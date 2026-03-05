La Maison Blanche utilise Pokémon Pokopia pour promouvoir le mouvement MAGA - The Pokémon Company réagit

Au début des mois, le compte Twitter de La Maison Blanche a eu la bonne idée d'utiliser le générateur de police, Pixel Frame afin de mettre le fameux slogan Make America Great Again aux couleurs de Pokémon Pokopia.

Une initiative qui a moyennement plu à The Pokémon Company qui via un communiqué adressé aux médias, et notamment publié par TIME à tenu a rappeler que l'entreprise était apolitique

Nous avons pris connaissance de contenus récemment diffusés sur les réseaux sociaux utilisant des images associées à notre marque

Nous n'avons participé ni à leur création ni à leur diffusion, et aucune autorisation n'a été accordée pour l'utilisation de notre propriété intellectuelle. Notre mission est de rassembler le monde, et cette mission n'est liée à aucune opinion ni à aucun agenda politique

Ce n'est pas la première fois que la Maison Blanche utilise les Pokémon sans autorisation, et on peut penser que ce ne sera pas la dernière.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Pokémon Pokopia sera disponible officiellement le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2

