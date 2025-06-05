Nintendo of America porte plainte contre le gouvernement américain et les droits de douane de Donald Trump

Dès son arrivée à la tête des Etats-Unis, Donald Trump a créé une onde de choc en imposant à de très nombreux pays de nouveaux droits de douane américains créant ainsi une crise économique mondiale sans précédent.

Ainsi, en Europe, un accord est censé soumettre les importations européenes vers les Etats-Unis à un droit plancher de 15% alors que Donald Trump menaçait du double (et que les taxes étaient jusqu'alors de 5%). En "contrepartie", l'Europe doit s'engager à supprimer les droits de douane sur tous les produits industriels américains entrant dans l'Union Européene en offrant un accès préférentiel à certains produits alimentaires et agricoles américains sur le marché. C'est la méthode Trump : il menace fort et permet finalement un compromis en trompe-l'oeil.

Ainsi, la Chine menacée d'être taxée à plus de 145% a finalement trouvé un accord plafonnant les droits de douane de produits chinois exportés vers les Etats-Unis à 30% contre 10% pour les produits américains vers la Chine.

Pour autant, la résistance s'active, et elle vient de l'intérieur. Le 20 février 2026 , la Cour suprême des États-Unis a annulé une grande partie des droits de douane imposés par Donald Trump, mettant à mal tous les accords et ouvrant la voix à de nombreuses réclamations et remboursements.

C'est ainsi qu'on apprend aujourd'hui que Nintendo (comme pr-s de 1000 autres entreprises) a engagé des poursuites contre le gouvernement américain incluant le département du Trésor et le service des douanes et de la protection des frontières. Dans sa plainte, Nintendo réclame le remboursement avec intérêts de tous les droits de douane perçus illégalement et estimés à plus de 200 milliards de dollars .

Pour imposer ses droits de douanes, Donald Trump s'est semble-t-il appuyé sur l'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) un texte de 1977 autorisant en théorie l'exécutif à instaurer des taxes sans l'aval préalable du Congrès en cas d'«urgence économique», et c'est justement ce point qui n'a pas été démontré selon les magistrats.

La mise en place de ces droits de douane ont fortement impacté le lancement de la Switch 2 aux Etats-Unis et au Canada, et depuis Nintendo a été contraint, comme d'autres, d'augmenter le prix de ses consoles et de ses accessoires.

