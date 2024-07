Nintendo Switch : liste des jeux à venir en août 2024

L'été se poursuit doucement mais sûrement et en attendant la rentrée qui s 'annonce riche en sorties avec notamment The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed et Ace Attorney Investigations Collection, Nintendo vient de partager une partie du programme de ce qui nous attends sur Nintendo Switch en août.

Si chacun aura son jeu ou ses jeux préférés, on retiendra surtout la sortie de World of Goo 2, suite tardive aussi inattendue qu'attendue, l'énigmatique Emio – L'Homme au sourire ou encore SteamWorld Heist II.

Retrouvez la liste publiée par Nintendo ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Un thriller sombre, une grande chat-venture et des batailles tactiques où les balles vont ricocher ne sont que quelques exemples de ce qui vous attend en août sur Nintendo Switch ! Voici un aperçu des principales sorties à venir, n'hésitez pas à visiter les pages des titres qui ont éveillé votre intérêt pour les précommander, télécharger leur démo, les acheter ou les ajouter à votre liste de souhaits !

STAR WARS: Bounty Hunter – le 1er août

Glissez-vous dans la peau de Jango Fett et traquez un Jedi passé du côté obscur dans Star Wars: Bounty Hunter. Affrontez des adversaires et combattez au cours de batailles acrobatiques dans ce jeu d'aventure et d'action à la troisième personne qui se déroule avant les événements de Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones.

Thank Goodness You’re Here! – le 1er août

Incarnez un commercial itinérant arrivé en avance pour son rendez-vous avec le maire de l’étrange ville de Barnsworth, et qui se verra confier des tâches de plus en plus absurdes par les habitants dans Thank Goodness You’re Here! Rencontrez des personnages hauts en couleur et découvrez de nouvelles zones de la ville au fil des missions farfelues de ce jeu de claqueforme humoristique.

World of Goo 2 – le 2 août

Le monde est un endroit magnifique, dangereux et encore plus dégoolinant dans World of Goo 2. Utilisez votre imagination et des créatures visqueuses vivantes pour construire des points, des tours, terraformer le terrain ou encore pour alimenter des machines volantes. Trouvez vos propres solutions pour surmonter chaque niveau, ou unissez vos forces à quatre dans le mode multijoueur local exclusif à la Nintendo Switch.

Cat Quest III – le 8 août

Sillonnez les Charaïbes et affrontez les terribles Pi-rates dans Cat Quest III, un RPG d’action en monde ouvert qui vous invite à arpenter les mers en solo ou en coop locale pour partir à la recherche d’un trésor mythique perdu de longue date.

That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles – le 8 août

Prenez part à des combats haletants qui combinent coups spéciaux spectaculaires et puissants combos en compagnie de tous vos personnages préférés de la série animée That Time I Got Reincarnated as a Slime !

SteamWorld Heist II – le 8 août

Une crise se profile dans le monde de SteamWorld Heist II. L’eau, ressource vitale, est mystérieusement devenue mortelle et ronge désormais les membres métalliques et les cœurs mécaniques des Steambots. Incarnez Captain Leeway, accompagné de son équipage hétéroclite, et prenez part à des batailles stratégiques au tour par tour pour découvrir l'étrange menace qui pèse sur la Grande Mer.

Cult of the Lamb: Unholy Alliance – le 12 août

La nouvelle mise à jour gratuite de Cult of the Lamb apporte plusieurs nouveautés dont des reliques, des cartes de tarot ainsi que de la coop en multijoueur local ! Incarnez respectivement l’Agneau et la Chèvre, un nouveau personnage, parcourez l’intégralité de l’histoire principale à deux et découvrez les variantes multijoueur des mini-jeux existants.

DREDGE – The Iron Rig DLC – le 15 août

Une nouvelle histoire, de nouveaux objets ainsi que de nouveaux défis vous attendent dans DREDGE, une aventure de pêche mystique à l'atmosphère sinistre. Récupérez des matériaux, effectuez des livraisons, fabriquez du matériel et enquêtez sur des perturbations d'origine ancienne dans les profondeurs.

Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club – le 29 août

Révélez la vérité au fil d'un thriller sombre et tortueux dans Emio – L'Homme au sourire : Famicom Detective Club. Menez l'enquête sur le meurtre d'un collégien, dont un indice troublant n'est pas sans rappeler une ancienne série d'affaires non résolues ainsi que la légende urbaine d'un tueur au mode opératoire glaçant.

GUNDAM BREAKER 4 – le 29 août

Créez, personnalisez et pilotez votre propre Gunpla dans GUNDAM BREAKER 4. Choisissez parmi plus de 250 kits de base et combinez leurs pièces, personnalisez votre Gunpla avec de la peinture, des traitements d’usure et des décalcomanies, puis mettez-le à l'épreuve en affrontant de puissants adversaires en mode en ligne ou solo.