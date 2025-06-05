Yoshi and the Mysterious Book : toutes les notes et tous les tests sur Nintendo SWITCH 2

Yoshi and the Mysterious Book est désormais disponible sur Nintendo SWITCH 2. Bien que Yoshi soit coutumier, un peu comme Kirby d'ailleurs, des jeux de plateformes originaux, cette fois, c'est l'hallu totale !

Contre toute attente, Yoshi and the Mysterious Book s'averre être un jeu à la fois résolument novateur et étonnant, stimulant, et poétique. C'est un jeu bac à sable à l'imagination débordante, laissant une très grande liberté aux joueurs. Quand on aime les jeux Nintendo, c'est une valeur sûre. C'est en tout cas, la conclusion de votre serviteur.

Une conclusion qui est d'ailleurs largement partagée par la presse spécialisée. Sur Metacritics, le jeu obtient actuellement un Metascore de 81, ce qui est assez bon.

Cependant, comme souvent, "le diable se cache dans les détails" et en parcourant les différents tests publiés sur le net, on se rend compte que finalement le jeu est assez diversement apprécié.

En effet, si VGC est emballé au point de donner le note de 10/10 au jeu et que Gamekult lui octroie un joli 9/10 (!), d'autres sites se montrent plus dubitatifs. C'est le cas de... Nintendo Life, un des plus fameux sites dédié à Nintendo, qui estime que Yoshi and the Mysterious Book c'est... 6 ! Soit, une vraie contre-performance.

Ce qui est amusant, c'est que le testeur raconte que son enfant de 4 ans n'a pas accroché au jeu, ce qui tenderait à prouver, selon lui, que le jeu raterait sa cible, et serait finalement trop simple et enfantin pour les adultes, et trop compliqué pour les enfants. Ce n'est d'ailleurs pas le seul testeur à arriver à cette conclusion en faisant tester le jeu a son enfant. Celui d'IGN aussi relève que le titre n'a pas su capter l'attention de sa petite fille qui adore pourtant jouer au mode coop de KIRBY ET LE MONDE OUBLIE..Peut-être, après tout, que Yoshi and the Mysterious Book n'est pas tant un jeu fait pour les (petits) enfants qui pour ceux (plus grands) en ayant gardé l'âme...

Si vous êtes un peu perdu retrouvez sur cette page, notre revue de tests qui vous permettra d'avoir un petit panorama des différentes notes reçues par le jeu avec en prime une citation et des liens pour lire les critiques complètes.Enjoy.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du jeu (et des critiques) en commentaires !

REVUE DE TESTS DE YOSHI AND THE MYSTERIOUS BOOK

NINTENDO-MASTER.COM : 9/10

A l'arrivée, Yoshi and the Mysterious Book est un jeu d’une finesse et d’une douceur exquise qui sera parfait pour les jeunes joueurs et les fans (irréductibles, comme votre serviteur) qui y retrouveront à coup sûr la magie, l'imaginaire et la poésie des meilleures productions Nintendo de la grande époque. Bien plus riche et complexe qu'il n'y parait de prime abord, c'est un grand jeu qui prouve qu'il est encore possible de créer des jeux de plateformes originaux et novateur et que le rêve existe encore.​

LIRE NOTRE COMPLET ICI

Pour rappel, Yoshi and the Mysterious Book est disponible dès à présent en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Lire notre test complet ICI.

Rejoignez Yoshi pour une nouvelle aventure dans Yoshi and the Mysterious Book, qui fera son arrivée exclusivement sur Nintendo Switch 2 ! Un beau jour, sur l'île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Ses pages sont pleines d'étranges créatures mystérieuses... et Yoshi décide de s'y plonger pour les étudier ! Yoshi peut interagir avec elles de plusieurs façons. Il peut essayer de les manger, sauter dessus, ou même encore les porter sur son dos ! Utilisez les capacités de Yoshi pour faire toutes sortes de découvertes sur les créatures qui peuplent les pages de Mysterius. Certaines font éclore les fleurs... d'autres soufflent des bulles... laissez-vous guider par votre curiosité pour explorer les pages dans leurs moindres recoins et aller de découverte en découverte !

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