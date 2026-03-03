Yoshi and the Mysterious Book : nouveau trailer + prix, poids et détails

Alors que Yoshi and the Mysterious Book se prépare à sortir le mois prochain sur Nintendo SWITCH 2, les premières previews sont tombées (dont la nôtre) et, surprise elles sont très positives.

On se doutait bien que Yoshi and the Mysterious Book allait être mignon tout plein mais sûrement pas que le jeu allait être aussi prometteur et original.

Proposant un gameplay novateur laissant, a priori, une grande liberté au joueur, Yoshi and the Mysterious Book pourrait bien créer la surprise et s'imposer comme un incontournable de la console.

En attendant de confirmer tout ceci (ou pas) manette en main, on découvre le prix du jeu sur l'eShop et sur le store de Nintendo 59,99€ en version code de téléchargement et 69,99€ en version physique.

Notez que si vous optez pour la version numérique du jeu, vous devrez reserver près de 20,5 Go d'espace dans la mémoire ou la carte microSDXC.

Pour vous donner un meilleur aperçu du titre retrouvez sur cette page, le nouveau trailer de Yoshi and the Mysterious Book.

Et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Yoshi and the Mysterious Book sera disponible le 21 mai 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Lire notre preview exclusive ICI.

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Rejoignez Yoshi pour une nouvelle aventure dans Yoshi and the Mysterious Book, qui fera son arrivée exclusivement sur Nintendo Switch 2 ! Un beau jour, sur l'île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Ses pages sont pleines d'étranges créatures mystérieuses... et Yoshi décide de s'y plonger pour les étudier ! Yoshi peut interagir avec elles de plusieurs façons. Il peut essayer de les manger, sauter dessus, ou même encore les porter sur son dos ! Utilisez les capacités de Yoshi pour faire toutes sortes de découvertes sur les créatures qui peuplent les pages de Mysterius. Certaines font éclore les fleurs... d'autres soufflent des bulles... laissez-vous guider par votre curiosité pour explorer les pages dans leurs moindres recoins et aller de découverte en découverte !

Joyeux MAR10 DAY ! :

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Et toujours: