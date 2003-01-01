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Summer Game Fest 2026 : le grand show des jeux vidéo de l'été à voir et revoir

Par rifraff - Il y a 6 heures

A défaut de  Nintendo Direct, ce soir c'est le Summer Game Fest qui débute avec un grand show à la game Awards comme Geoff Keighley en a l'habitude (la remise de prix en moins). Au programme des nouveaux jeux, des présentations, des surprises... 

Pour ne rien rater, rendez-vous ICI-même (ou sur le site de l'évenment) à 23H00 (heure de Paris) pour le show et un peu avant pour le pré-show. Notez que le show sera suivie d'un "Day of Devs".

Comme d'habitude, on vous prépare une news (ICI) qui vous compilera en direct toutes les infos à retenir. 

D'ici là, installez-vous confortablement, l'été commence maintenant !

Rejoignez Geoff Keighley et Lucy James en direct du Dolby Theatre à Hollywood pour deux heures d'émission en direct consacrées aux nouveautés du jeu vidéo : annonces de nouveaux titres, invités surprises et bien plus encore.

LIRE : Toutes les annonces du SUMMER GAME FEST 2026

Et toujours :

Source : Summergamefest
Nintendo Direct
Nintendo

  • 09 juin 2026
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