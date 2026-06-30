Nintendo Direct spécial SPLATOON RAIDERS à voir en direct dès 16H

L'été sera-t-il show ? Après le Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), Nintendo nous présente aujourd'hui en détail son Splatoon Raiders dans un Nintendo Direct spécial à suivre en direct dès 16H (heure de Paris).

Ce Splatoon version aventure solo (mais jouable aussi à plusieurs) s'annonce aussi coloré et explosif que les jeux originaux. Alors que nous réserve ce Direct ? De nouveaux modes ? une démo jouable ? De nouveaux amiibo ?

Pour le découvrir, ne ratez pas ce rendez-vous sachant que, comme toujours, on vous fera un petit debrief dans la foulée. Géronimo !

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Liquidez des hordes d'ennemis dans Splatoon Raiders, un nouveau jeu Splatoon centré sur le solo à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Le trio musical des Tridenfer et leur mécano (c'est vous) partent à l'aventure sur l'archipel Spirhalite à la recherche d'un trésor ! Personnalisez votre apparence, équipez-vous de gadgets et d'armes, et affrontez des vagues d'ennemis appelés « Salmonoïdes ». Un membre des Tridenfer vous accompagnera sur le terrain à bord d'un robot d'exploration pour vous aider à affronter les menaces et à récupérer du butin ! Rapportez vos trouvailles au camp, améliorez votre équipement, puis repartez en expédition pour trouver toujours plus de trésors ! Il est aussi possible de jouer à quatre, en mode sans fil local ou en ligne, pour faire équipe et partir en expédition à plusieurs.

Pour rappel, Splatoon Raiders est attendu le 23 juillet 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

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Quelques annonces de l'été :