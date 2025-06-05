Splatoon Raiders : poids, prix et détails du spin-off de Splatoon sur Nintendo Switch 2

Petit à petit, Nintendo place ses pions sur l'équiquier des sorties sur Nintendo SWITCH 2. Ainsi, on vient d'apprendre que Splatoon Raiders sortira en juillet sur la console de Nintendo. Bien que "centré sur le jeu solo", ce mode aventure du célèbre jeu de tir pourra aussi se jouer à plusieurs, en coopération, jusqu'à quatre, en local ou en ligne.

Bien que sa sortie soit encore un peu loin, le titre est déjà en précommande sur le store de Nintendo. L'occasion de constater que la nouvelle politique tarifaire de Nintendo est désormais bien en place puisque Splatoon Raiders pourra être obtenu à 59,99€ en version physique et 49€,99 en version dématérialisée. Notez, à ce propos, que cette version sera donnée sous forme de code, permettant notamment de l'offrir à une autre personne- ce qui jusqu'à présent n'était pas possible.

La fiche eShop du jeu nous apprend aussi que Splatoon raiders prendra près de 20 go d'espace dans la mémoire ou la carte microSDXC de votre console.

En attendant d'autres détails, retrouvez le dernier trailer et la présentation de Splatoon Raiders ci-dessous ainsi qu'une image du pack réunissant les trois nouveaux amiibo du jeu.

Liquidez des hordes d'ennemis dans Splatoon Raiders, un nouveau jeu Splatoon centré sur le solo à venir en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Le trio musical des Tridenfer et leur mécano (c'est vous) partent à l'aventure sur l'archipel Spirhalite à la recherche d'un trésor ! Personnalisez votre apparence, équipez-vous de gadgets et d'armes, et affrontez des vagues d'ennemis appelés « Salmonoïdes ». Un membre des Tridenfer vous accompagnera sur le terrain à bord d'un robot d'exploration pour vous aider à affronter les menaces et à récupérer du butin ! Rapportez vos trouvailles au camp, améliorez votre équipement, puis repartez en expédition pour trouver toujours plus de trésors ! Il est aussi possible de jouer à quatre, en mode sans fil local ou en ligne, pour faire équipe et partir en expédition à plusieurs.

Pour rappel, Splatoon Raiders est attendu le 23 juillet 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2.

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