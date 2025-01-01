Splatoon Raiders : le spin-off de Splatoon obtient une date de sortie sur Nintendo SWITCH 2

Alors que les fans espèrent encore un Nintendo Direct avant juin, Nintendo continue de communiquer via ses réseaux sociaux. Ainsi, on découvre que Splatoon Raiders sera le jeu de juillet de la Nintendo SWITCH 2. Retrouvez ci-dessous la présentation du jeu et son nouveau trailer. Géronimo !

Splatoon Raiders est un jeu de tir et d’action axé sur le mode solo, destiné aussi bien aux habitués qu’aux nouveaux venus. Dans ce titre, vous incarnez un mécano embarqué dans une aventure pleine de rebondissements à travers le mystérieux archipel Spirhalite.

Personnalisez votre apparence et vos équipements et préparez-vous à explorer les îles à la recherche de trésors. Tout au long de votre aventure dans l’univers unique de Splatoon, utilisez votre arsenal d’armes à projection d’encre et de gadgets mécaniques pour éliminer des dizaines d’ennemis salmonoïdes, mener des raids et récupérer du butin.

Au cours de votre périple, vous pourrez compter sur l’aide d’Angie, de Pasquale et de Raimi, le trio de musiciens intrépides de l’encre-oyable groupe de musique Tridenfer. L’un des membres de ce groupe vous accompagnera dans vos raids sous la forme d’un redoutable bot. Et en parlant de Tridenfer, de tout nouveaux amiibo représentant Angie, Pasquale et Raimi arborant leurs looks issus de Splatoon Raiders seront également disponibles dès la sortie du jeu le 23 juillet.

De plus, le jeu vous permet de jouer avec jusqu’à trois autres joueurs en ligne*1 ou via une connexion sans fil locale