Nintendo reconfirme son calendrier de sorties de jeux sur Nintendo SWITCH 2

On continue de debriefer le dernier bilan financier de Nintendo dans lequel Nintendo a mis à jour son calendrier de jeux à venir sur Nintendo SWITCH 2 (et Nintendo Switch) en 2026.

Pas de surprise, les jeux on les connaît. Du côté de Nintendo, pour la Switch 2, c'est :

Pour la première Switch, il n'y a plus grand chose de prévu si ce n'est Rhythm Paradise GROOVE ! ( 2 juillet 2026 )

Pour les jeux tiers, il y a un peu plus de titres attendus, notamment Indiana Jones et le Cercle Ancien et Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur.

En attendant d'autres détails et, qui sait ?, un Nintendo Direct en juin, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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