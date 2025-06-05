Nintendo Switch 2
Nintendo reconfirme son calendrier de sorties de jeux sur Nintendo SWITCH 2
Par rifraff - Il y a 8 heures
On continue de debriefer le dernier bilan financier de Nintendo dans lequel Nintendo a mis à jour son calendrier de jeux à venir sur Nintendo SWITCH 2 (et Nintendo Switch) en 2026.
Pas de surprise, les jeux on les connaît. Du côté de Nintendo, pour la Switch 2, c'est :
- Yoshi and the Mysterious Book (21 mai 2026)
- STAR FOX (25 juin 2026)
- Splatoon Raiders (23 juillet 2026)
- Fire Emblem : Fortune's Weave (2026)
- Pokémon Vagues et Pokémon Vents (2027)
Pour la première Switch, il n'y a plus grand chose de prévu si ce n'est Rhythm Paradise GROOVE ! (2 juillet 2026)
Pour les jeux tiers, il y a un peu plus de titres attendus, notamment Indiana Jones et le Cercle Ancien et Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur.
En attendant d'autres détails et, qui sait ?, un Nintendo Direct en juin, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
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Business
- Inconnue
- Inconnue
- Inconnue
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
Level 5
- 31 décembre 2026
- 31 décembre 2026
- 31 décembre 2026
Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo
Nintendo
- 05 juin 2025
- 05 juin 2025
- 05 juin 2025
Rhythm Paradise GROOVE !
- 02 juillet 2026
- 02 juillet 2026
- 02 juillet 2026
Splatoon Raiders
Nintendo
- 23 juillet 2026
- 23 juillet 2026
- 23 juillet 2026
Yoshi and the Mysterious Book
Nintendo
- 21 mai 2026
- 21 mai 2026
- 21 mai 2026
Fire Emblem : Fortune's Weave
Intelligent Systems
- décembre 2026
- décembre 2026
- décembre 2026
Indiana Jones et le Cercle Ancien
Bethesda Softworks
- 12 mai 2026
- Inconnue
- Inconnue
Pokémon Vagues
Nintendo
Game Freak
Game Freak
- 31 décembre 2027
- 31 décembre 2027
- 31 décembre 2027
Pokémon Vents
Nintendo
Game Freak
Game Freak
- 31 décembre 2027
- 31 décembre 2027
- 31 décembre 2027
STAR FOX
Nintendo
- 25 juin 2026
- 25 juin 2026
- 25 juin 2026