Nintendo Switch 2 : 19.86 millions d'exemplaires écoulés dans le monde

Nintendo vient de publier son dernier bilan financier et mis à jour les chiffres de ventes de ses consoles et de ses jeux.

Ainsi, on apprend qu'au 31 mars 2026 , la Nintendo SWITCH 2 s'est écoulée à 1 9,89 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie le 5 juin 2025 . Un excellent chiffre qui permet à Nintendo d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés même si la firme s'attend à une baisse des ventes pour l'exercice 2027 qui a débuté le 1er avril dernier,

Prévisions de ventes de la Nintendo Switch 2 pour l'exercice 2027

• Pour la Nintendo Switch 2, les ventes ont été davantage concentrées sur l'année de lancement par rapport aux

consoles précédentes

• Compte tenu des ventes soutenues enregistrées lors de l'année de lancement et des révisions de prix, nous prévoyons une baisse des ventes en unités pour l'exercice 2027

par rapport à l'année précédente. Nous estimons néanmoins que cela représente un niveau d'adoption solide pour la Nintendo Switch 2

au cours de sa deuxième année après le lancement

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Source : Nintendo