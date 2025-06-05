Nintendo Switch 2 : 19.86 millions d'exemplaires écoulés dans le monde
Nintendo vient de publier son dernier bilan financier et mis à jour les chiffres de ventes de ses consoles et de ses jeux.
Ainsi, on apprend qu'au 31 mars 2026, la Nintendo SWITCH 2 s'est écoulée à 19,89 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa sortie le 5 juin 2025. Un excellent chiffre qui permet à Nintendo d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés même si la firme s'attend à une baisse des ventes pour l'exercice 2027 qui a débuté le 1er avril dernier,
Prévisions de ventes de la Nintendo Switch 2 pour l'exercice 2027
• Pour la Nintendo Switch 2, les ventes ont été davantage concentrées sur l'année de lancement par rapport aux
consoles précédentes
• Compte tenu des ventes soutenues enregistrées lors de l'année de lancement et des révisions de prix, nous prévoyons une baisse des ventes en unités pour l'exercice 2027
par rapport à l'année précédente. Nous estimons néanmoins que cela représente un niveau d'adoption solide pour la Nintendo Switch 2
au cours de sa deuxième année après le lancement
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