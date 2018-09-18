Nintendo annonce officiellement la hausse des tarifs des abonnements au Nintendo Switch Online - Tous les détails

Dans le sillage de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo vient de confirmer que la Nintendo SWITCH 2 va voir son prix officiellement augmenter passant de 469€ à 499€ en Europe. Cette augmentation s'appliquera en Europe dès le 1er septembre prochain.

Au Japon, Nintendo annonce aussi une augmentation de toutes les consoles Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2. L'augmentation sera effective dès le 25 mai.

Par ailleurs, Nintendo annonce aussi que le prix des abonnements au Nintendo Switch Online vont aussi être augmentés, une première depuis le lancement du service en 2017/2018. Cette augmentation sera effective à partir du 1er juillet prochain. Pour le moment nous n'avons que les nouveaux tarifs des abonnements au Japon mais on devrait en apprendre plus d'ici peu. En se basant sur la conversion yen/euro, on peut s'attendre à une augmentation de 5€ pour l'abonnement individuel passant ainsi de 19,99€ à 24,99€ et peut-être de 10€ pour l'abonnnement familial ce qui ferait 44,99€ au lieu de 34,99€ . Mais attention, ce n'est qu'une extrapolation et il faudra attendre que Nintendo communique à ce sujet, ce qui sera fait ultérieurement.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi :

,

Source : Nintendo