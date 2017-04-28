Nintendo met à jour sa liste des meilleures ventes de jeux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Pokémon Pokopia cartonne
En marge de son dernier bilan financier, Nintendo a mis à jour sa liste des meilleures ventes de jeux sur Nintendo SWITCH 2 et sur Nintendo Switch au 31 mars 2026.
L'occasion de constater que malgré la sortie de la SWITCH 2 ou peut-être grâce à la sortie de la SWITCH 2, les jeux de la première Switch continuent de bien se vendre
En douze mois, plus de 136 millions de jeux vendus sur Switch 1 contre 48,71 millions pour la nouvelle console avec une perte de seulement 11,9% par rapport à l'année précédente. On remarque d'ailleurs que si Mario Kart World s'est écoulé à 670 000 exemplaires durant le dernier trimestre de l'année fiscale (se terminant au 31 mars), dans le même temps, Mario Kart 8 Deluxe a ajouté 490 000 exemplaires de plus dans son escarcelle !
Du côté de la Switch 2, Pokémon Pokopia fait une entrée fracassante dans le top des meilleures ventes de la console avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus sachant que Nintendo annonce par ailleurs que le jeu totalise déjà plus de 4 millions d'exemplaires en cinq semaines seulement (sachant que le jeu est sorti le 5 mars 2026). Les Pokémon se portent d'ailleurs très bien et Légendes POKEMON : Z-A s'est écoulé à près de 8,85 exemplaires dont 3.94 millions sur Switch 2 et , donc 4,91 exemplaires sur Switch 1.
Au rayon des "jeux qui ne cessent de surprendre", on retiendra Kirby Air Riders qui continue à séduire avec près de 110 000 exemplaires suplémentaires en trois mois, portant son tatal des ventes à 1,87 millions. Qui l'eut cru ?
Retrouvez ci-dessous les deux listes des meilleures ventes de jeux sur les consoles SWITCH.
Meilleures ventes de jeux sur Nintendo SWITCH 2 (avec entre parenthèses, les ventes réalisées du 1er janvier au 31 mars 2026)
- Mario Kart World – 14.70 millions (+670 000)
- Donkey Kong Bananza – 4.52 millions (+270 000)
- Légendes Pokémon : Z-A - Nintendo Switch 2 Édition – 3.94 millions (+50 000)
- Pokémon Pokopia – 2.41 millions
- Kirby Air Riders – 1.87 millions (+110 000)
Meilleures ventes de jeux sur Nintendo SWITCH (avec entre parenthèses, les ventes réalisées du 1er janvier au 31 mars 2026)
- Mario Kart 8 Deluxe – 71.08 millions (+490 000)
- Animal Crossing: New Horizons – 49.91 millions (+590 000)
- Super Smash Bros. Ultimate – 37.76 millions (+320 000)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 33.84 millions (+200 000)
- Super Mario Odyssey – 30.50 millions (+230 000)
- Pokémon Ecarlate et Violet – 28.28 millions (+200 000)
- Pokémon Epée et Bouclier– 27.16M millions (+80 000)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 22.56 millions (+160 000)
- Super Mario Party – 21.32 millions (+40 000)
- New Super Mario Bros. U Deluxe – 18.96 millions (+160 000)
Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
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