Nintendo met à jour sa liste des meilleures ventes de jeux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Pokémon Pokopia cartonne

En marge de son dernier bilan financier, Nintendo a mis à jour sa liste des meilleures ventes de jeux sur Nintendo SWITCH 2 et sur Nintendo Switch au 31 mars 2026.

L'occasion de constater que malgré la sortie de la SWITCH 2 ou peut-être grâce à la sortie de la SWITCH 2, les jeux de la première Switch continuent de bien se vendre

En douze mois, plus de 136 millions de jeux vendus sur Switch 1 contre 48,71 millions pour la nouvelle console avec une perte de seulement 11,9% par rapport à l'année précédente. On remarque d'ailleurs que si Mario Kart World s'est écoulé à 670 000 exemplaires durant le dernier trimestre de l'année fiscale (se terminant au 31 mars ), dans le même temps, Mario Kart 8 Deluxe a ajouté 490 000 exemplaires de plus dans son escarcelle !

Du côté de la Switch 2, Pokémon Pokopia fait une entrée fracassante dans le top des meilleures ventes de la console avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus sachant que Nintendo annonce par ailleurs que le jeu totalise déjà plus de 4 millions d'exemplaires en cinq semaines seulement (sachant que le jeu est sorti le 5 mars 2026 ). Les Pokémon se portent d'ailleurs très bien et Légendes POKEMON : Z-A s'est écoulé à près de 8,85 exemplaires dont 3.94 millions sur Switch 2 et , donc 4,91 exemplaires sur Switch 1.

Au rayon des "jeux qui ne cessent de surprendre", on retiendra Kirby Air Riders qui continue à séduire avec près de 110 000 exemplaires suplémentaires en trois mois, portant son tatal des ventes à 1,87 millions . Qui l'eut cru ?

Retrouvez ci-dessous les deux listes des meilleures ventes de jeux sur les consoles SWITCH.

Meilleures ventes de jeux sur Nintendo SWITCH 2 (avec entre parenthèses, les ventes réalisées du 1er janvier au 31 mars 2026 )

Meilleures ventes de jeux sur Nintendo SWITCH (avec entre parenthèses, les ventes réalisées du 1er janvier au 31 mars 2026 )

Mario Kart 8 Deluxe – 71.08 millions (+490 000) Animal Crossing: New Horizons – 49.91 millions (+590 000) Super Smash Bros. Ultimate – 37.76 millions (+320 000) The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 33.84 millions (+200 000) Super Mario Odyssey – 30.50 millions (+230 000) Pokémon Ecarlate et Violet – 28.28 millions (+200 000) Pokémon Epée et Bouclier– 27.16M millions (+80 000) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 22.56 millions (+160 000) Super Mario Party – 21.32 millions (+40 000) New Super Mario Bros. U Deluxe – 18.96 millions (+160 000)

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