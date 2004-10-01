Les ventes numériques continuent de progresser sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Nintendo vient de publier son dernier bilan financier. On y découvre notamment que les ventes numériques continuent de progresser et de générer de plus en plus de profit (+ de 25% en un an). C'est désormais plus de 54% des ventes de jeux sur Nitnendo Switch 1 et 2. Les portages de Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille se sont notamment écoulés à plus de 4 millions d'exemplaires en six semaines seulement .

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