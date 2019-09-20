La Nintendo Switch est la console Nintendo la plus vendue au monde mais le record de la PS2 semble difficile à atteindre

Dans le sillage du dernier bilan financier de Nintendo, on découvre, après celles de la Switch 2, les ventes à vie de la première Nintendo Switch (incluant la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED).

Au 31 mars 2026 , la Nintendo Switch s'est désormais écoulée à 155,92 millions d'exemplaires dans le monde. C'est assurément un nombre conséquent qui en fait désormais la console Nintendo la plus vendue à ce jour devant la NDS. Cependant, le chemin s'annonce compliqué pour que la console aux Joy-Con fasse mieux que la PS2 et ses 160 millions d'exemplaires écoulés dans le monde.

Il est vrai que la hausse de prix des consoles annoncée aujourd'hui par Nintendo ne va sûrement pas aider et d'ailleurs, Nintendo ne prévoit de vendre que 2 millions de Switch 1 suplémentaires au cours de l'année fiscale en cours (qui a débutéele 1er avril 2026 ).

Ainsi en mars 2027 , les ventes de la console devrait approcher les 158 millions d'exemplaires. .. La question est de savoir si dix ans après sa sortie, la Switch 1 continuera encore à se vendre ou si la Nintendo SWITCH 2 ne finira pas par la remplacer totalement.

Le suspens continue, donc. En attendant, retrouvez ci-dessous l'infographie des ventes de consoles Nintendo au 31 mars 2026 .

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Source : Nintendolife