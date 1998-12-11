Rumeur

Nintendo SWITCH 2 : bientôt une édition spéciale The Legend of Zelda : Ocarina of Time Remake ?

Par rifraff - Il y a 4 heures

C'est bien connu  les rumeurs appellent toujours d'autres rumeurs. Ainsi après que NateTheHate, un spécialiste reconnu du genre, ait affirmé que Nintendo prépare, pour cette année, la sortie sur Nintendo SWITCH 2 d'un remake du jeu culte de la N64The Legend of Zelda : Ocarina of Time (voir ICI), un autre spécialiste du genre (un peu moins reconnu toutefois), Shpeshal Nick, prétend que Nintendo en profitera pour sortir une édition spéciale de sa nouvelle console.

Evidemment tout ceci est à prendre avec des pincettes. En même temps, une édition spéciale Zelda pour accompagner un super remake d'un jeu Zelda iconique, ça paraît pas trop détonnant (remplacez le premier T pour un C).

A ce stade (faut-il l'écrire en gras et le faire clignoter ?), ce n'est qu'une rumeur... Et comme toujours, on verra bien ce que l'avenir nous réserve.

D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. 

Et toujours:

Source : Nintendo-master
The Legend of Zelda : Ocarina of Time
Nintendo
Nintendo

  • 11 décembre 1998
  • 23 novembre 1998
  • 21 novembre 1998
Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo

  • 05 juin 2025
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