Nintendo SWITCH 2 : une nouvelle version en préparation pour le marché européen

Le temps file... Et dans moins de trois mois , la Nintendo SWITCH 2 fêtera déjà ses un an ! Si on patientera un peu avant d'évoquer l'inévitable Switch 3, il se pourrait qu'un nouveau modèle de Nintendo SWITCH 2 arrive prochainement, en Europe tout du moins.

En effet, d'après un article du Nikkei, Nintendo préparerait actuellement une nouvelle version de la Nintendo SWITCH 2 afin de se conformer à la législation de l'Union européenne (UE) qui exige notamment qu'à partir de 2027 tous les appareils utilisant des batteries, vendus dans l'UE, permettent facilement leur remplacement.

Nintendo est donc obligé de modifier le modèle actuel de Nintendo SWITCH 2 puisque la batterie n'est pas facilement accessible sans démontage avec des outils spécifiques. Pour l'instant, ce nouveau modèle ne serait prévu qu'en Europe mais Nintendo pourrait le proposer aussi au Japon et aux Etats-Unis si les joueurs se montrent sensibles selon les évolutions du marché (et des mentalités).

Nintendo n'a pas encore commenté cette information et on ne sait pas, si nouvelle version il y a, si Nintendo en profitera pour améliorer l'autonomie de sa nouvelle console qui reste, actuellement, l'un de ses points noirs.

En attendant d'autres précisions, comme toujours, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

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Et toujours:

Source : Nikkei