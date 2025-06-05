Nintendo SWITCH 2 : détails du nouveau mode d'amélioration des jeux Switch en mode portable
La Nintendo SWITCH 2 vient de recevoir la mise à jour 22.0.0 qui améliore notamment les jeux Switch 1 en mode portable- voir ici.
Alors qu'en mode portable sur la Switch originale, les jeux Switch 1 étaient en 720p, gr^ce à ce mode, ils passeront donc en 1080p. En attendant de voir ce que cela donne console en main, retrouvez ci-dessous le détail de ce nouveau mode, ce qu'il apporte (et enlève) et comment l'activer.
Voici les étapes à suivre pour activer ou désactiver l'amélioration du mode portable sur Nintendo SWITCH 2 qui permet aux logiciels Nintendo Switch, en mode portable et sur table, d'avoir les mêmes performances qu'en mode téléviseur.
- Sélectionnez Paramètres de la console dans le menu ACCUEIL.
- Faites défiler vers le bas dans le menu Paramètres de la console et sélectionnez Console .
- Faites défiler vers le bas à droite et sélectionnez Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch .
- Sélectionnez « Amélioration du mode portable» pour activer ou désactiver ce paramètre.
Notes importantes :
Grâce à ce mode, les performances du mode portable se rapprochent de celles en mode télé mais...
- Il est possible que la console consomme plus d'energie (et donc se décharge plus vite...)
- L'effet exact de ce mode varie d'un logiciel à l'autre
- Cette option est sans effet sur les jeux Switch 2
- Lorsque ce mode est activé, le mode tactile est désactivé
- Les manettes Joy-Con 2 attachées à la console sont considérées comme une manette Pro
- Il faut d'ailleurs détacher les Joy-Con si on veut y connecter d'autres manettes.
Voilà, vous savez tout sur ce nouveau mode d'amélioration des jeux Switch sur Nintendo SWITCH 2 en mode portable. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en mode portable.
Voir aussi, à propos de la mise à jour 22.0.0 :
Lire aussi : Bilan Financier de Nintendo - Trimestre 2 - Année 2025-2026 - Ce qu'il faut retenir
Et toujours: