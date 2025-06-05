Nintendo Switch 2

Nintendo SWITCH 2 : détails du nouveau mode d'amélioration des jeux Switch en mode portable

Par rifraff - Il y a 4 heures

La Nintendo SWITCH 2 vient de recevoir la mise à jour 22.0.0 qui améliore notamment les jeux Switch 1 en mode portable- voir ici.

Alors qu'en mode portable sur la Switch originale, les jeux Switch 1 étaient en 720p, gr^ce à ce mode, ils passeront donc en 1080p. En attendant de voir ce que cela donne console en main, retrouvez ci-dessous le détail de ce nouveau mode, ce qu'il apporte (et enlève) et comment l'activer.

Voici les étapes à suivre pour activer ou désactiver l'amélioration du mode portable sur Nintendo SWITCH 2 qui permet aux logiciels Nintendo Switch, en mode portable et sur table, d'avoir les mêmes performances qu'en mode téléviseur.

  1. Sélectionnez Paramètres de la console dans le menu ACCUEIL.
  2. Faites défiler vers le bas dans le menu Paramètres de la console et sélectionnez Console .
  3. Faites défiler vers le bas à droite et sélectionnez Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch .
  4. Sélectionnez « Amélioration du mode portable» pour activer ou désactiver ce paramètre.

Notes importantes :

Grâce à ce mode, les performances du mode portable se rapprochent de celles en mode télé mais...

  • Il est possible que la console consomme plus d'energie (et donc se décharge plus vite...)
  • L'effet exact de ce mode varie d'un logiciel à l'autre
  • Cette option est sans effet sur les jeux Switch 2
  • Lorsque ce mode est activé, le mode tactile est désactivé
  • Les manettes Joy-Con 2 attachées à la console sont considérées comme une manette Pro
  • Il faut d'ailleurs détacher les Joy-Con si on veut y connecter d'autres manettes.

Voilà, vous savez tout sur ce nouveau mode d'amélioration des jeux Switch sur Nintendo SWITCH 2 en mode portable. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en mode portable.

Voir aussi, à propos de la mise à jour 22.0.0 :

Lire aussi : Bilan Financier de Nintendo - Trimestre 2 - Année 2025-2026 - Ce qu'il faut retenir

Et toujours:

Update

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  • 05 juin 2025
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