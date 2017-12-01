Nintendo Switch 2 : un coup d'oeil sur le boost des jeux Switch en mode portable

Hier, la Nintendo SWITCH 2 a reçu une grande mise à jour qui a apporté pas mal d'améliorations notamment sur le GameChat et qui a surtout ajouté un mode permettant d'améliorer la résolution des jeux Switch 1 en mode portable sur Switch 2. On vous a déjà expliqué le fonctionnement de ce mode, et comment l'activer dans une news spéciale (à retrouver ICI).

Pour voir ce mode en action, nous vous invitons à découvrir une vidéo publiée par GVG qui compare plusieurs jeux Switch 1 avec et sans le mode d'amélioration. A l'arrivée même si cela dépend beaucoup des jeux, le mode améliore vraiment la résolution et la fréquence d'images des titres. A titre d'exemple, des jeux comme Xenoblade Chronicles 2 et The Witcher 3 : Wild Hunt sont réelement plus beaux et performants désormais en mode portable sur Nintendo SWITCH 2.

De notre côté, on a pu vérifier qu'un titre comme Bayonetta 3 s'en retrouve revigoré. Tout n'est pas encore parfait mais le flou et l'effet de scintillement qui rendaient certaines séquences difficiles à jouer a quasiment disparu.

Retrouvez cette vidéo sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à voius exprimer en commentaires et à nous dire si vous avez constaté des améliorations et sur quels jeux.

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