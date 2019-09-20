Nintendo Switch : les consoles de la famille Nintendo Switch 1 reçoivent la mise à jour 22.0.0 - Tous les détails

La Nintendo SWITCH 2 vient de recevoir la mise à jour 22.0.0 qui améliore notamment les jeux Switch en mode portable- voir ici.

Mais bien évidemment, la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) passent aussi en version 22.0.0 . Moins "spectaculaire", la mise à jour apporte malgré tout quelques améliorations pour rester raccord avec la Switch 2.

Retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous.

Selon vos paramètres, la mise à jour devrait être proposée automatiquement, sinon vous pouvez la lancer dans les paramètres de votre console, rubrique Console.

Notez que les Joy-Con de la console n'ont pas besoin d'être mis à jour.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.

Version 22.0.0 (lancée le 16 mars 2026) Modification du texte et des animations à l'écran lors du chargement d'une carte de jeu virtuelle dans le menu HOME.

Ajout de la possibilité de sauvegarder des notes sur vos amis figurant dans votre liste d'amis. Le contenu de la note n'est pas visible par les amis.

Ajout de la possibilité de consulter et de modifier ces notes depuis l'application Nintendo Switch. L'application doit être en version 3.3.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.

Ajout de la possibilité de recevoir une notification dans l'application Contrôle parental Nintendo Switch pour appareils intelligents lorsque le code du contrôle parental est saisi avec succès sur la console. Cela peut également être configuré pour recevoir une notification sur votre smartphone

L'application doit être en version 2.4.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.

Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

Voir aussi, à propos de la mise à jour 22.0.0 :

Lire aussi : Bilan Financier de Nintendo - Trimestre 2 - Année 2025-2026 - Ce qu'il faut retenir

Et toujours: