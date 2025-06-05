La Nintendo SWITCH 2 reçoit la mise à jour 22.0.0 - Détails et toutes les nouveautés

La Nintendo SWITCH 2 vient de recevoir la mise à jour 22.0.0 et, pour une fois, elle apporte pas mal de nouveautés à commencer par une amélioration des jeux en mode portable mais aussi de nouvelles options pour le GameChat et diverses améliorations.

Retrouvez le détail de ces améliorations et nouveautés dans la traduction des notes de mise à jour ci-dessous.

Selon vos paramètres, la mise à jour devrait être proposée automatiquement, sinon vous pouvez la lancer dans les paramètres de votre console, rubrique Console.

Notez que les Joy-Con, la caméra ou encore la station d'accueil de la Switch 2 n'ont pas besoin d'être mis à jour.

Evidemment, les autres consoles Switch (la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) reçoivent aussi une mise à jour- voir détails ICI

Version 22.0.0 (lancée le 16 mars 2026) Modification du texte et des animations à l'écran lors du chargement d'une carte de jeu virtuelle dans le menu HOME. ​ Il est désormais possible d'enregistrer des notes concernant vos amis. Le contenu de ces notes n'est pas visible par vos amis. Il est désormais possible de consulter et de modifier ces notes depuis l'application Nintendo Switch. Cette fonctionnalité nécessite la version 3.3.0 ou une version ultérieure.

​ Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées pour prendre en charge GameChat : Il est désormais possible d'inviter des amis dans les salons GameChat auxquels vous participez. Certains amis, comme les comptes supervisés, ne pourront peut-être pas être invités. Les amis qui n'ont pas terminé la configuration initiale de GameChat peuvent désormais être invités. Certains amis ne pourront peut-être pas être invités, notamment ceux qui possèdent un compte supervisé ou ceux qui n'ont jamais utilisé de Nintendo Switch 2. Il se peut que ce changement ne soit effectif qu'après la mise à jour de votre console vers la version système 22.0.0.

​​ Des améliorations ont été apportées à la qualité de l'écran de jeu partagé dans un GameChat lorsqu'il était étendu. ​ Ajout de la possibilité de rembobiner de 10 secondes/d'avancer de 10 secondes avec les boutons ZL et ZR lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les actualités ou sur le Nintendo eShop. ​ Ajout de l'option permettant d'ajouter les données suivantes à la section « Téléchargements automatiques » de l'album. Extrait vidéo, vidéo enregistrée sous forme de capture d'écran et capture d'écran avec texte ajouté.

Ajout du portugais (Portugal) et du russe à la liste des langues « GameChat Voice ⇔ Speech to Text » dans les options d'accessibilité. ​ La fonction de synthèse vocale, dans les options d'accessibilité, peut désormais lire le texte dans l'album et lors de la première configuration. Veuillez consulter la section « Première configuration et connexion de la Nintendo Switch 2 » pour obtenir des instructions sur la façon d'activer la synthèse vocale lors de la première configuration.

​ Ajout de la possibilité de visualiser la répartition de la capacité de stockage par type de données pour la mémoire système et la carte microSD Express. ​ Ajout de la possibilité d'effectuer un test audio lorsque l'option « PCM linéaire 5.1 Surround » est sélectionnée pour le son du téléviseur dans les paramètres audio. ​ Dans les paramètres de l'appareil, la région « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud » a été modifiée en « Hong Kong/Taïwan/Corée du Sud/Asie du Sud-Est ». Ajout de la fonction «Amélioration du mode portable » à la gestion des logiciels Nintendo Switch dans le système. Le mode portable optimisé permet aux logiciels Switch compatibles de fonctionner comme en mode TV, ce qui peut affecter certaines fonctionnalités. Consultez la description sur l'appareil pour plus de détails.

​ Les fonctionnalités suivantes ont été ajoutées au mode Avion : Lorsque le mode avion est activé, les préférences précédemment définies pour le Bluetooth, le Wi-Fi ou le NFC en mode avion seront enregistrées et appliquées. Ajout de la possibilité d'activer ou de désactiver individuellement le Bluetooth, le Wi-Fi ou le NFC en mode avion depuis les paramètres rapides.

​ Il est désormais possible de recevoir une notification dans l'application Contrôle parental Nintendo Switch pour appareils mobiles lorsque le code PIN de contrôle parental est saisi correctement sur la console. Cette notification peut également être configurée pour être envoyée sur votre appareil mobile. L'application doit être en version 2.4.0 ou supérieure pour utiliser cette fonctionnalité.

​ Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos avec notre test complet de la NINTENDO SWITCH 2 ,

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