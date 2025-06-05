A Planet of Mine MasterMine Edition : un jeu de stratégie cozy disponible sur Nintendo Switch

Avec tous les jeux qui sortent chaque semaine sur l'eShop de la Nintendo Switch, vous l'avez peut-être loupé... Mais pas de panique, votre site adoré est là ! A Planet of Mine MasterMine Edition est un "petit" jeu de stratégie loufoque et coloré dans lequel vous tenter de conquérir l'espace en protégeant et développant votre propre planète peuplée d'animaux rigolos et de drôles de zigotos.

A Planet of Mine ​est à la base un jeu mobile et PC développé par Tuesday Quest, un studio indépendant français. La MasterMine Edition en est une version améliorée apportant de nouveaux modes et contenus et des commandes adaptées aux consoles portables.

Original et addictif, A Planet of Mine MasterMine Edition est parfait si vous aimez les jeux de stratégie cozy et décalés.

Retrouvez ci-dessous le trailer du jeu et sa présentation officielle. Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

A Planet of Mine Mastermine Edition est un jeu 4X cosy de stratégie ! Choisissez votre gang, masterminez des ressources, construisez votre base et boostez votre technologie pour conquérir l’espace ! À moins que vos voisins en décident autrement... Troc, paix ou guerre : votre planète, votre choix ! Tuesday Quest vous invite à découvrir A Planet of Mine dans cette Mastermine Edition, qui inclut : UNE TONNE DE NOUVEAUX CONTENUS,

UN MOTEUR DE JEU NETTEMENT PLUS ROBUSTE,

UNE UI REPENSÉE POUR UNE MEILLEURE ERGONOMIE,

DES VFX PLUS SYMPAS,

UNE NOUVELLE MUSIQUE ET PLUS DE SOUND DESIGN,

DE MEILLEURES INTERACTIONS AVEC L’IA. Choisissez parmi 20 différentes factions allant du poulet pirate de l’espace aux éléphants scientifiques nucléaires ! Fondez une colonie dans un système solaire créé aléatoirement. Organisez la collection et la production de vos ressources et développez votre technologie en débloquant de nouveaux bâtiments et sciences. Commercez avec les autres factions ou déclarez la guerre pour une domination totale ! Planifiez votre stratégie judicieusement et gardez les yeux ouverts : vous pourriez avoir quelques surprises… CREEZ VOTRE PROPRE JEU La Mastermine Edition vous offre la possibilité de créer votre propre univers. Vous pouvez personnaliser le type de soleil, le nombre de planètes et de factions, la distance entre votre première planète et le soleil, et la taille globale de votre système. Vous pouvez aussi ajouter des règles, comme un mode de jeu spécifique ou un nombre limité de cycles. Vous êtes tout-puissant ! PARTAGEZ VOS PARTIES Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ! Maintenant que vous pouvez contrôler l’univers, cela signifie que vous pouvez créer les meilleurs défis stratégiques ! Et encore mieux, vous pouvez désormais partager n’importe quelle partie avec vos amis. Chaque système solaire généré a une seed unique qui lui permet d’être recréé à l’identique sur n’importe quel profil. Donc vous pouvez tout simplement partager votre Game ID avec n’importe qui et jouer à partir des mêmes bases. Osez défier vos amis avec des mondes complètement loufoques ou super complexes, et explorez l’infinité des stratégies possibles ensemble ! Découvrez une foule de nouveaux contenus Vous rencontrerez les Cyclopes, les Bulbinions et les Nautilus parmi toutes les espèces déjà connues ! Vous construirez de nouvelles structures et développerez de nouvelles technologies sur de nouvelles planètes et dans de nouveaux biomes ! C'est une excellente nouvelle, n'est-ce pas ? Partez en mission Notre équipe a conçu plusieurs missions à accomplir : de très facile à extrêmement difficile ! Nous avons pris beaucoup de plaisir à les créer et nous espérons que vous en prendrez autant ! Gardez le contrôle Une interface utilisateur centrale vous permet d'accéder à différents panneaux : contacter d'autres factions, gérer les sciences et les niveaux d'ascension, afficher la carte stellaire, les objectifs du jeu et la Pandipédie.

Pour rappel, A Planet of Mine MasterMine Edition est disponible actuellement au prix de 8,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Il est entièrement compatible et jouable sur Nintendo SWITCH 2.

Source : Tuesdayquest