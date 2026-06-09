Castlevania Belmont's Curse : le nouveau Castlevania 2D sortira bien sur consoles Nintendo Switch

C'est l'une des annonces du Xbox Game Showcase dans le sillage du Summer Game Fest (dont vous pouvez retrouver ICI tous les détails): Castlevania revient dans Castlevania Belmont's Curse, un jeu développé par Evil Empire (Dead Cells, The Rogue Prince of Persia) pour KONAMI.

Une bonne nouvelle, juste entachée par l'absence d'annonce concernant les consoles Nintendo.

Cependant, pas de panique. Le compte X du jeu confirme que Castlevania Belmont's Curse sortira bien sur Nintendo Switch en 2026 mais que la date de sortie et les détails seront communiqués ultérieurement....

La sortie de la version Nintendo Switch™ est prévue pour 2026, mais la date de sortie et les précommandes seront annoncées ultérieurement.

Vous avez dit Nintendo DIRECT ?

Notez que cette fois-ci, c'est la fille de Trevor Belmont, Rose qui partira à la chasse aux vampires dans le Paris du Moyen Âge.

En attendant d'en savoir plus, retrouvez le trailer et la présentation de Castlevania Belmont's Curse sur cette page.

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Présentation de Castlevania Belmont's Curse

Paris au Moyen Âge, quand les cloches sonnent le glas En 1499, alors que Paris est en proie aux flammes, de monstrueuses créatures font irruption dans la capitale. Trevor Belmont, le héros qui a vaincu Dracula, s'aventure dans les rues en flammes aux côtés de sa fille, Rose Belmont. Armés du légendaire fouet sacré, le Tueur de vampires, le duo traque les monstres qui se déversent du sinistre château. Bientôt, Rose se retrouve entraînée dans la terrible conspiration qui rôde dans les profondeurs. Parviendra-t-elle à sauver Paris de la destruction ? Amusez-vous avec votre fouet Frapper avec le fouet emblématique de Castlevania est plus gratifiant que jamais ! Faites claquer votre fouet pour progresser et avancer comme un trapéziste ! Maîtrisez les mécanismes du fouet et faites preuve de créativité pour bondir sur votre proie tel un loup ! Grande diversité des boss et système d'Arcanes Affrontez des boss légendaires parmi lesquels on retrouve Death, Medusa et Carmilla, ainsi que de nouveaux boss énigmatiques comme Jeanne d'Arc. Après leur défaite, les boss se retrouvent scellés dans les cartes de tarot de Rose et deviennent des Arcanes : utilisez leurs compétences pour lancer des sorts et des actions uniques. Personnalisez votre style de combat à l'aide des armes et des reliques Personnalisez le style de combat de Rose à l'aide d'un équipement varié, qui comprend des armes réparties en sept catégories différentes et des reliques qui déclenchent de puissants effets par l'attaque et la défense. Associez les pièces d'équipement que vous découvrez au cours de votre exploration afin de créer votre propre style de jeu ! L'atmosphère caractéristique de Castlevania, réimaginée dans de nouveaux niveaux Grâce à son esthétique gothique emblématique et ses graphismes aussi frappants que raffinés, le jeu offre un nouveau regard sur le monde de Castlevania. Explorez les niveaux qui regorgent de nouveautés et d'éléments familiers, inspirés des Castlevania classiques.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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