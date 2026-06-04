Nintendo Direct- ou pas Nintendo Direct ? : les dernières rumeurs

Les fans sont en ébulition. Cette fois c'est obligé-gatoire. Nintendo ne peut déroger à son "traditionnel" Nintendo Direct de juin .

En début de semaine, des rumeurs tablaient pour une diffusion le 4 juin (voir ICI) soit... Maintenant, quoi.

Mais depuis, les certitudes ont vascillé et désormais nos spécialistes en rumeurs évoquent la mi-juin. (Sinon, ne vous inquiétez pas ce sera à la fin).

Il est vrai que ces dernières années, Nintendo a publié ses Nintendo Direct plutôt vers le milieu du mois : le 21 juin 2023 et le 18 juin 2024 pour un Nintendo Direct classique et le 18 juin 2025 pour un Donkey Kong Bananza Direct...

Cependant, la Nintendo SWITCH 2 étant sortie il y a tout juste un an , on aurait pu espérer un Nintendo Direct anniversaire... Cela aurait eu du sens. Bon, on rafraîchira la page des réseaux de Nintendo, ce soir à minuit malgré tout- sur un malentendu, on ne sait jamais !

Au pire, on sait que le 5 juin 2026 , c'est le Summer Game Fest et, à cette occasion, on découvrira sûrement quelques nouveautés à venir sur Nintendo SWITCH 2.

Le Summer Game Fest se tient du 5 au 8 juin . Sony a déjà diffusé son State of Play, qui, a priori, a satisfait les fans et Microsoft proposera son Xbox Games Showcase, le 7 juin . Il n'y a que Nintendo pour faire sa tête de suspens...

Mais bon, si Nintendo ne publie pas de Direct cette semaine , qu'a cela ne tienne. NateTheHate, qu'on ne présente plus, affirme que l'évenement se tiendra la semaine prochaine , sans doute le mardi 9 juin. Jeff Grubb (autre figure de la discipline) est d'accord;

En attendant une hypothétique annonce, dîtes nous en commentaires si vous attendez ce Nintendo Direct avec impatience ou si vous êtes fataliste, en vous disant qu'il arrivera quant il arrivera.

Lire aussi : un NINTENDO DIRECT serait prévu cette semaine

Souvenez-vous :

Et toujours :