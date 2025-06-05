Nintendo Direct : une rumeur annonce la diffusion d'un Nintendo Direct cette semaine

Cette fois-ci, on arrête de rigoler. Le traditionnel Nintendo Direct de juin aura bien lieu en juin !

Il faut dire que depuis quelque temps déjà, Nintendo préfère utiliser son application Nintendo Today! ou même tout simplement ses réseaux sociaux pour assurer sa communication. Alors certes, Nintendo n'a pas tout à fait délaissé les Direct puisqu'on a eu droit notamment à trois Mario Galaxy le film Direct et même à un Star Fox Direct pour annoncer le retour de Fox McCloud et sa bande sur Switch 2 (plus tard ce mois-ci).

Cependant, cela n'a forcément pas le même impact qu'un Nintendo Direct standard rempli d'annonces et d'infos sur les jeux à venir sur Switch et Switch.

Il faut dire aussi que l'on a quasiment aucune visibilité sur ce qui nous attend sur Switch. Il y a un mois, Nintendo a reconfirmé son catalogue de jeux prévus sur Switch et Switch 2, et, il faut reconnaître que c'est assez léger...En juin , il y a STAR FOX sur NSW2 et en juillet , Splatoon Raiders sur Switch 2 et Rhythm Paradise GROOVE ! sur Switch 1.

On sait aussi que Pokémon Vagues et Pokémon Vents sortiront en 2027 - autant dire, l'année prochaine . A part ça... C'est encore assez flou (en tout cas du côté de Nintendo). Quels jeux feront l'évenement à la rentrée et seront les fers de lance des ventes des fêtes de fin d'année ? C'est le mystère.

En même temps, si vous êtes fan de Nintendo depuis des années, ce n'est pas une situation nouvelle. Nintendo annonce ses jeux au fur et à mesure, lorsqu'il le décide. C'est un peu l'éternel recommencement.

Cependant, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa l'a dit le mois dernier : pour contrer la hausse du prix annoncée de la Switch 2, il mise sur "un catalogue de jeux conséquent".

Faudrait donc, peut-être commencer à les annoncer ?

Il y a quelques années , le mois de juin était le mois de l'E3, le grand salon des jeux vidéo de Los Angeles. C'était un rendez-vous incontournable pour tous les gamers autant qu'une vitrine spectaculaire des jeux à venir sur consoles. Les grands acteurs du marché jouaient alors des coudes et sortaient le(s) grand(s) jeu(x) lors de shows parfois extravagants, dont certains sont entrés dans la légende. A ce moment-là, l'excitation était à son comble et on attendait avec impatience la diffusion en direct de ces grands shows (quitte à être déçus neuf fois sur dix).

Aujourd'hui, tout ceci semble bien loin, même si l'omniprésent Geoff Keighley a récupéré le créneau laissé vacant de l'E3 pour proposer son festival de jeu, le Summer Game Fest qui débute toujours par un grand show à l'américaine, plus consensuel, comme il en est coutumier. Mais, forcément, pour qui a connu l'E3, on espère toujours retrouver la petite étincelle de magie, prête à raviver la flamme de notre passion.

Cette année , le Summer Game Fest se tient du 5 au 8 juin et Geoff Keighley a prévenu que son show, diffusé le 5 juin, sera le plus grand de son histoire. Avant cela, SONY aura diffusé son State of Play, planifié demain, le 2 juin , devançant ainsi Microsoft et son Xbox Games Showcase prévu le 7 juin . Pour un peu, on se croirait presque revenu à la grande époque de l'E3, à un détail près... Mais Nintendo peut-il vraiment rater ce rendez-vous ?

D'après plusieurs rumeurs, provenant notamment de HMK et Switch Soku, il se pourrait bien que Nintendo diffuse son Nintendo Direct, cette semaine , le jeudi 4 juin .

A dire vrai, il aurait été plus logique et percutant pour Nintendo de réserver la date du 5 juin afin de fêter en fanfare le premier anniversaire de la Nintendo SWITCH 2... Mais comme le 5 juin , c'est la date du Summer Game Fest, finalement, le 4 juin , c'est pas mal aussi.

Evidemment, rappelons, à toutes fins utiles, qu'il ne s'agit pour le moment que de spéculations. Encore une fois, Nintendo aime bien rester maître de son calendrier.

Mais... Si Nintendo Direct, il y a, à quoi faut-il s'attendre ?

D'abord, il semble quasi certain que le Direct dévoilera le fameux remake de Zelda Ocarina of Time. Ce n'est pourtant, là encore qu'une rumeur, mais l'annonce du retour de Star Fox lui a donné une certaine crédibilité... A part ça, tout est possible. Des Nintendo Switch 2 Edition des hits Switch 1 (comme Bayonetta 3 par exemple), un nouveau Mario 3D pour les fêtes, du contenu supplémentaire pour Mario Kart World et évidemment, n'importe quelle licence qu'on a plus ou moins l'habitude de retrouver sur consoles Nintendo : Kirby, Luigi's Mansion, Pikmin, Xenoblade, Kid Icarus, Animal Crossing, etc. On peut aussi espérer de nouvelles licences sans parler des jeux que l'on connait déjà et d'autres titres en provernance des tiers...

Le Nintendo Switch Online s'apprêtant à voir ses tarifs augmenter, on peut s'attendre aussi à quelques nouveautés, peut-être avec l'ajout de nouvelles consoles...

Si vous avez des souhaits ou des attentes pour alimenter la Nintendo SWITCH 2 dans les mois à venir, n'hésitez pas à les exprimer en commentaires, mais aussi à nous dire si vous attendez avec impatience cet hypothétique Nintendo Direct.

De toute façon, avec le Summer Game Fest qui débute vendredi (sans parler du "Direct" de Sony), cette semaine devrait être intéressante, et on devrait avoir droit à notre lot d'annonces. Quant à la petite étincelle...Wait and see.

Souvenez-vous :

Et toujours :

Source : Egw