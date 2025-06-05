Nintendo s'explique sur la hausse de prix de la Nintendo Switch 2 et promet de la contrer par la sortie de nombreux jeux

Suite à la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a annoncé que d'ici peu, les tarifs de l'abonnement NINTENDO SWITCH ONLINE et le prix des consoles Switch allaient être augmentés.

Au cours d'une conférence de presse en ligne, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est expliqué sur cette hausse des prix, l'attribuant notamment à "l'évolution du contexte commercial", à l'augmentation des prix des semi-conducteurs tels que les puces mémoire mais aussi en prévision d'autres augmentations qui pourraient impacter les coûts de fabrication en raison du prix du pétrole brut qui reste elevé.

Durant cette conférence, Shuntaro Furukawa a expliqué que cette décision avait cependant été difficile à prendre et a tenu à présenter ses excuses " pour les désagréments et les problèmes importants" que cela allait occasionner.

Conscient que cette hausse allait être un obstacle à une "large adoption" de la Switch 2, Shuntaro Furukawa a affirmé que Nintendo préparait "un catalogue de jeux conséquent afin d'optimiser l'intérêt de posséder une Switch 2".

Logiquement, donc, on devrait s'attendre à des annonces et à de nombreuses sorties de jeux dans les semaines à venir.

Le problème, c'est qu'on sait aussi que contrairement à la Switch 1 qui pouvait disposer de nombreux jeux en réserve (dont le développement était terminé mais que Nintendo gardait sous le coude pour les sortir au bon moment), la Switch 2 n'a, vraisemblablement, pas de réserve, Nintendo n'ayant pas anticipé l'allongement des temps de développement.

Il faudra donc voir comment Nintendo va s'y prendre pour réussir à proposer "un catalogue de jeux conséquent" pour la Switch 2 dans un laps de temps assez court...

En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Admitting that the new pricing may increase “barrier” to purchase, Furukawa has an answer: more Nintendo games. “We will prepare a robust software lineup to enhance the Switch 2 ownership value. We will work diligently to overcome this barrier.” As is customary for a Japanese CEO, he added: … 1/



[image or embed] — Nintendo Patents Watch (@ninpatentswatch.bsky.social) 9 mai 2026 à 01:55

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