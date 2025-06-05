Nintendo Switch 1 / Nintendo Switch 2 : les consoles Nintendo reçoivent une nouvelle mise à jour

Après la "grosse" mise à jour 22.0.0 qui a notamment amélioré les jeux Switch en mode portable- voir ici, la Nintendo SWITCH 2 a reçu cette nuit une nouvelle mise à jour se contentant, officiellement d'apporter une "amélioration globale". Rien d'exceptionnel, donc mais si vous voulez garder votre console à jour, rendez-vous dans les paramètres de la console, onglet Console, pour lancer le patch.

Bien évidemment, la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) passent aussi en version 22.1.0 .

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.

Version 22.1.0 (lancée le 6 avril 2026) Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.

Voir aussi, à propos de la mise à jour 22.0.0 :

Lire aussi : Bilan Financier de Nintendo - Trimestre 2 - Année 2025-2026 - Ce qu'il faut retenir

Et toujours: