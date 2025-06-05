Nintendo n'exclut pas d'autres hausses de prix pour la Nintendo Switch 2

C'est officiel depuis la publication du dernier bilan financier de Nintendo, le prix de la Nintendo Switch 2 va être augmenté de près de 30€ / 50$ .

Une augmentation dûe en grande partie à l'augmentation des prix des semi-conducteurs mais qui pourrait bien en annoncer d'autres. Dans la traditionnelle session de questions-réponses aux investisseurs, Shuntaro Furukawa a expliqué que le prix des composants restait incertain et que Nintendo se préparait donc à toute éventualité cette année , et l'année suivante .

Retrouvez la traduction de la question et de la réponse de Shuntaro Furukawa traduite par @oatmealdome

Question: Une nouvelle hausse des prix est-elle envisageable ? Réponse de Shunataro Furukawa : Les prix des composants restent incertains et pourraient nous impacter non seulement cette année, mais aussi l’année prochaine. Nous souhaitons pouvoir réagir avec souplesse à toute situation.

En attendant d'autres précisions, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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[Investor Q&A] Q: Is there a possibility of further price increases? A (Furukawa): There are still uncertainties with component prices, and we may be affected by them not only this year but also next year. We want to be able to respond flexibly to whatever situation arises. — OatmealDome (@oatmealdome.bsky.social) 11 mai 2026 à 14:42

Source : Nintendolife