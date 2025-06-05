Nintendo Switch 2

Nintendo : le cours de l'action Nintendo chute après l'annonce de la hausse de prix de la Switch 2

Par rifraff - Il y a 8 heures

A l'occasion de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a officialisé l'augmentation du prix de la Switch 2 prinipalement à cause de l'augmentation des prix des semi-conducteurs.

Comme on pouvait s'y attendre, les marchés ont immédiatemment réagi à cette annonce et l'action Nintendo a chuté de 8,44% atteignant (au moment de la rédaction de cet article) son cours le plus bas depuis 2023 pour s'établir à 7 020 yens.

Qu'il semble loin le mois d'août 2025 ou, dans la foulée de la sortie de la Nintendo SWITCH 2, le cours de l'action culminait à 14 4000 yens, soit plus du double de sa valorisation actuelle.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Source : Nintendolife
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  • 05 juin 2025
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