Nintendo Switch 2 : Nintendo augmentera finalement le prix de la console dès le 1er septembre en Europe

C’est une annonce que beaucoup redoutaient depuis plusieurs mois : Nintendo a officiellement confirmé une hausse du prix de la Nintendo Switch 2 dans plusieurs régions du monde, dont l’Europe. La nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2026. Dans le détail, le tarif européen de la console passera de 469,99 € à 499,99 € sur le My Nintendo Store, soit une augmentation de 30 €.

Nintendo explique cette décision par “l’évolution des conditions du marché” ainsi que par une réévaluation de ses perspectives économiques mondiales. Le constructeur évoque notamment la hausse continue du coût des composants et des conditions de production plus complexes à l’échelle internationale. Le Japon sera le premier territoire concerné dès le 25 mai 2026, avec une augmentation particulièrement marquée sur les différents modèles de Switch et Switch 2. En Amérique du Nord, la Switch 2 grimpera de 449,99 $ à 499,99 $, tandis que le Canada verra son prix passer à 679,99 CAD.

Cette hausse intervient alors même que la Nintendo Switch 2 réalise un lancement historique. Selon les derniers résultats financiers publiés par Nintendo, la machine s’est déjà écoulée à près de 20 millions d’exemplaires durant son premier exercice fiscal complet, dépassant même le rythme initial de la première Switch. Nintendo précise également que d’autres ajustements tarifaires pourraient intervenir dans certaines régions du monde, sans davantage de précisions pour le moment. Pour les joueurs qui envisageaient encore de craquer pour la console, l’été 2026 pourrait donc représenter la dernière occasion de l’obtenir à son tarif actuel, nous avons d'ailleurs préparé une page dédiée sur le sujet avec les meilleures offres actuelles.

Source : Nintendo