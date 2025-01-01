Nintendo Switch 2 : les meilleures offres à saisir avant la hausse des prix de septembre

Alors que Nintendo a officiellement confirmé une hausse du prix de la Nintendo Switch 2 à partir du 1er septembre 2026, les joueurs français ont tout intérêt à ne pas trop tarder avant de passer à la caisse. Entre inflation des composants, pression des actionnaires et augmentation globale des coûts de production, la console hybride va bientôt coûter plus cher en Europe. À l’heure actuelle, plusieurs enseignes françaises proposent encore des tarifs bien plus intéressants que ceux attendus pour la rentrée. Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive des offres les plus intéressantes à l'heure actuelle. Concernant les tarifs des jeux, ils ne sont pour le moment pas impactés, et vous pouvez suivre les précommandes des titres à venir via cette page.

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