DK Challenge : un évenement spécial Donkey annoncé sur le Nintendo Switch Online

On s'attendait à ce que Nintendo évoque la hausse de prix de ses abonnements en ligne dans le Nintendo Direct du 9 juin 2026 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) mais on a finalement découvert un petit bonus pour els abonnés au Nintendo Switch Online sur Nintendo SWITCH 2. Durant tout l'été, il sera possible d'accèder au DK Challenge, une série de mini défis tirés des jeux avec Donkey Kong.

Une sorte de "Donkey Remix" dans lequel vous pourrez accéder à des défis pour débutants ou tenter de relever les défis des développeurs ! Vous pourrez même relever des défis tirés de Donkey Kong Bananza, à condition de le posséder. Retrouvez le trailer et la présentation de DK Challenge ci-dessous.

DK Challenge : Nintendo Switch Online*2 sur Nintendo Switch 2 s'apprête à accueillir le DK Challenge. Préparez-vous pour un événement temporaire unique qui mettra la série Donkey Kong à l'honneur du 10 juin au 1er septembre. Relevez des défis à travers plusieurs jeux NES, Super NES et Game Boy avec Donkey Kong et disponibles via Nintendo Classics pour remporter des cartes virtuelles à collectionner. Et si vous disposez d'un exemplaire de Donkey Kong Bananza, encore plus de défis vous attendent.

Notez que pour accédez au DK Challenge, il n'y a, à priori, rien à télécharger; il faut se rendre sur l'application Nintendo Switch Online de sa Nintendo SWITCH 2, accessible à partir du menu de la console.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

DK Challenge sera accessible du 10 juin au 1er septembre 2026 aux abonnés du Nintendo Switch Online sur Nintendo SWITCH 2.

LIRE : TOUTES LES ANNONCES DU NINTENDO DIRECT DE JUIN 2026

LIRE : Toutes les annonces du SUMMER GAME FEST 2026

Voir aussi : Nintendo annonce officiellement la hausse des tarifs de ses consoles et des abonnements au NINTENDO SWITCH ONLINE

Lire aussi :

Et toujours :

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Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online avant la hausse des prix prévue cet été - voir ICI.

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

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Quelques annonces à ne pas rater :