Nintendo Switch Online : abonnez-vous avant la hausse de prix et obtenez deux mois d'abonnement gratuits

Si vous n'êtes pas encore abonné au Nintendo Switch Online, le service qui permet de jouer en ligne sur les Nintendo Switch mais aussi d'accéder aux bibliothèques de jeux rétro et à divers avantages (dont des jeux à l'essai), c'est peut-être le moment de franchir le cap. D'ici peu, les tarifs des différentes formules vont être réhaussés (voir les détails ICI) et pour vous aider à franchir le cap, Nintendo vous offre deux mois bonus si vous choisissez un abonnement annuel (et activez l'option renouvellement automatique- au moins au moment de l'achat)

Retrouvez le détail des offres proposées ci-dessous ou sur le site de Nintendo :

Abonnement individuel de 12 mois Seulement 1,67 € par mois !

par mois ! (Pour un abonnement de 12 mois à 19,99 € ) Abonnement familial de 12 mois Seulement 0,37 € par mois et par personne !

par mois et par personne ! (Pour 8 comptes Nintendo utilisant un abonnement de 12 mois à 34,99 € )

Abonnement individuel de 12 mois Seulement 3,34 € par mois !

par mois ! (Pour un abonnement de 12 mois à 39,99 € ) Abonnement familial de 12 mois Seulement 0,73 € par mois et par personne !

par mois et par personne ! (Pour 8 comptes Nintendo utilisant un abonnement de 12 mois à 69,99 € )

Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous les différents avantages des formules Nintendo Switch Online et NSO + Pack Additionnel

L'abonnement Nintendo Switch Online vous permet de jouer en ligne à de nombreux titres Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, d'accéder à plus de 200 jeux classiques sur votre console, d'écouter des bandes-son via Nintendo Music, et bien plus encore ! Retrouvez tous les avantages et détails du NINTENDO SWITCH ONLINE ICI Accédez à des avantages supplémentaires avec Nintendo Switch Online + Pack additionnel, qui inclut encore plus de classiques ainsi que les extensions payantes de Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons. De plus, sur Nintendo Switch 2, vous pouvez accéder à des classiques Nintendo GameCube ainsi qu'aux mises à niveau vers les versions Nintendo Switch 2 Edition de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ! Retrouvez tous les détails de la formule Switch ONLINE + PACK ADDITIONNEL ICI * Seuls les achats depuis le Nintendo eShop et le site officiel de Nintendo sont éligibles à cette offre. Le renouvellement automatique de l'abonnement doit être activé au cours du processus d'achat pour que celui-ci soit éligible à l'offre. Les achats ainsi que les prolongations non automatiques d'abonnements individuels et familiaux de 12 mois à Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont éligibles à cette offre. Les codes inclus dans les packs de consoles, les renouvellements automatiques, ainsi que les codes de téléchargement achetés depuis le Nintendo Store et auprès de revendeurs externes ne sont, eux, pas éligibles à cette offre. Les deux mois (60 jours) bonus seront ajoutés à la durée de votre abonnement dans un délai de 72 heures suivant l'achat et correspondront à la formule d'abonnement de l'achat éligible.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi : Nintendo annonce officiellement la hausse des tarifs de ses consoles et des abonnements au NINTENDO SWITCH ONLINE

Lire aussi :

Et toujours :

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Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online avant la hausse des prix prévue cet été - voir ICI.

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Voir aussi :

Source : Nintendo